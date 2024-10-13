Dursun Gözel, TİESF Başkanlığına adaylığını açıkladı - Son Dakika
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Spor

Dursun Gözel, TİESF Başkanlığına adaylığını açıkladı

Dursun Gözel, TİESF Başkanlığına adaylığını açıkladı

Eski milli güreşçi Dursun Gözel, İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

13.10.2024 16:49  Güncelleme: 16:51
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Eski milli güreşçi Dursun Gözel, İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Eski işitme engelli milli güreşçi Dursun Gözel, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde gerçekleştirdiği toplantıda, 6 Kasım'da düzenlenecek İşitme Engelliler Spor Federasyonu Genel Kurulu'nda başkan adayı olduğunu duyurdu. Sivas'ın Gemerek ilçesinin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Gözel, "1995 yılında dedem ve babamın teşvikleriyle güreş sporuna başladım. Bu yıllarda Sivas Güreş Eğitim Merkezi'ne girmeye hak kazandım. Sporculuk hayatıma 2000 yılından itibaren Kocaeli/ Gebze Belediyesi ve devamında Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara İller Bankası ve Adana Ceyhan Belediyesi Güreş kulüplerinde devam ettim. 2008 yılında yüksek öğrenimime Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde başladım. Üniversite hayatımla beraber spor hayatıma da Sivas'ta devam ettim. 2012 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra 2013 yılında Sivas'ta güreş antrenörü olarak göreve başladım. Antrenörlük yaptığım yıllarda akademik anlamda kendimi sürekli olarak geliştirmek adına aynı üniversitede Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği bölümlerini de tamamladım. Sonrasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Beden eğitimi ve spor alanında lisansüstü eğitimimi tamamladım" diye konuştu.

"Rüyalarını gördüğüm, hayallerini kurduğum nice başarılara ulaştım"

Yaşadığı işitme kaybı sebebiyle yolunun İşitme Engelliler Spor Federasyonu ile kesiştiğini belirten Dursun Gözel, "İşitme engelliler spor federasyonu ile tanışmam 2003 yılında gerçekleşti. Genetik olarak kısmi işitme kaybımın olmasıyla beraber aktif güreş hayatımda darbeye bağlı kulak zarlarının patlaması sonucu işitme kaybım artmış oldu. İşitme kaybımın yüksek olmasıyla birlikte yolum işitme engelliler spor federasyonu ile kesişti. Güreş hayatıma işitme engelliler alanında devam ettim. İşitme engelliler ailesinde, rüyalarını gördüğüm, hayallerini kurduğum nice başarılara ulaştım. Avrupa, dünya şampiyonlukları, olimpiyat İkinciliği dereceleri ile işitme engelliler camiamızı, Türk milletini ve şanlı bayrağımızı temsil etme fırsatım oldu. Bu derecelerin ve daha nice ulaşılması güç başarıların tamamını bu kocaman aileye borçluyum. Kısacası spor hayatımda aldığım tüm madalyaları ve tüm kariyerimi 21 yıldır bir parçası olmaktan onur duyduğum işitme engelliler spor camiasına borçluyum. Tüm camiamıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Amacımız, camiaya topyekün hizmet etmektir"

Türkiye'de yaşayan engelli vatandaşların arasında en büyük bölümü işitme engellilerin oluşturduğuna dikkat çeken Gözel, "Çeyrek asra yakın süredir bir parçası olduğum camiamıza 6 Kasım'da gerçekleşecek olan Federasyon Başkanlığı seçimleri için başkan adayı olduğumu bildirmek isterim. Bizim amacımız kesinlikle sadece başkan olmak değil kıymetli işitme engelliler spor camiasına topyekün hizmet etmektir. Değerli dostlarım bilindiği üzere ülkemizde yaşayan engelli kardeşlerimiz arasında en büyük bölümü işitme engelliler oluşturmaktadır. En yakın verilere göre 2 milyonun üzerinde çeşitli derecelerde işitme engelli insanımız ülkemizde yaşamlarını idame ettirmektedir. Temel amaçlarımızın başında federasyonumuz aracılığıyla sporu bir araç olarak kullanıp işitme engelli insanlarımızın iletişim sorununu ortadan kaldırmak, onların sesi olmak, ailesel, çevresel ve ekonomik sorunlarının çözümüne katkıda bulunarak topluma kazandırmaktır" şeklinde konuştu.

İşitme engelli branşlarının ülke çapında yaygınlaşmasını hedefleyen Dursun Gözel, "Ülkemizin her bir köşesinde spor ailemizin bir parçası olamamış tek bir işitme engelli kardeşimiz kalmayana dek durmadan dinlememden çalışacağız. Bu doğrultuda yeni kulüplerin kurulması, işitme engelliler spor camiamızın büyümesi ve hali hazırda var olan kulüplerimizle 7 gün 24 saat iletişimde olarak işitme engelli sporcu yönetici ve idarecilerimizin her birinin derdine Allah'ın yardımıyla derman olmak yegane hedefimizdir. Bakanlığımız ve devlet büyüklerimiz ile iletişimde olarak çeşitli sponsorluk anlaşmalarımızla birlikte kulüplerimize maddi-manevi her türlü desteği sağlamayı hedefliyoruz. 14 spor branşımızın sürekli gelişimi için seminerler, etkinlikler yapmak, Uluslararası arenada işitme engelliler spor federasyonumuzu, Türk milletini ve şanlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek için yurt içi ve yurt dışı organizasyonlar düzenlemek, Milli takım kampları düzenlemek, Sporcularımızın bilimin ışığında gelişimini artıracak ekip ve ekipmanlar sağlamak öncelikli hedeflerimiz ve görevlerimiz olacaktır" açıklamalarında bulundu.

"Hep birlikte sessizlerin sesi olacağız"

Başkanlığa seçilmesi durumunda herkesi dinleyeceğini vurgulayan Dursun Gözel, "Kurulduğu günden bu güne kadar birçok federasyon başkanımızın, yöneticimizin yapmak isteyip de yapamadıkları olmuştur. Hiçbirini eleştirmeden, ayırt etmeden bu camiaya hizmet eden tüm herkese yaptıkları hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Eğer bu onurlu görev bize kısmet olursa herkesi dinleyeceğiz, herkesi değerli göreceğiz ve herkese bu ailenin ayrılmaz bir parçası olduğu duygusunu yaşatacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve hep birlikte sessizlerin sesi olacağız. Son olarak 6 Kasım'da yapılacak olan seçimlerde aday olan değerli arkadaşlarıma başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Gözel, TİESF Başkanlığına adaylığını açıkladı - Son Dakika

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