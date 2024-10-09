Dursun Özbek: 94 kupa, 424 madalya! - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dursun Özbek: 94 kupa, 424 madalya!

Geniş Video İzle

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2023-2024 sezonunda büyük başarılar hedefliyoruz dedi.

09.10.2024 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Dursun Özbek: "2023-2024 sezonunda 94 kupa, 424 madalya kazandık"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek:

"Bu sezon hedefimiz Avrupa'da artık özlediğimiz başarılara ulaşmak"

"Aynı hedefle çalışmaya ve size söz verdiklerimizi yapmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2023-2024 sezonunda tüm branşlarda 2 bin 26 sporcuyla mücadele ettiklerini belirterek, toplam 94 kupa ve 424 madalya kazandıklarını söyledi.

Galatasaray Divan Kurulu Ekim ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılıyor. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Geçtiğimiz hafta sonu lisemizde kulübümüzün 119. kuruluş yıl dönümünü hep birlikte kutladık. Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarının koydukları hedefin izinde Galatasaray'ımızı daha iyi günlere taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Kuruluş töreninde kupalarımızı sergiledik ve başarılarımızla gurur duyduk. 2023-2024 sezonunda 2 bin 26 sporcumuzla birlikte toplam 94 kupa, 424 madalya kazandık. Bu büyük başarıda pay sahibi olan sporcu kardeşlerimize, hocalarına, kulüp personeline, yöneticilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Özbek ayrıca yüzme, yelken, su topu, kürek, atletizm, judo, e-spor, briç, satranç, voleybol, basketbol ve futbol branşları hakkında da bilgiler verdi.

"Bu sezon hedefimiz Avrupa'da artık özlediğimiz başarılara ulaşmak"

Erkek futbol takımının iki sezonu Trendyol Süper Lig'de şampiyon olarak tamamladığı hatırlatan Dursun Özbek, "Geçtiğimiz sezon bu şampiyonluk belki de uzun süre tekrarı olmayacak puan rekoruyla geldi. Bunun yanında Süper Kupa'yı da müzemize götürdük. Bu sezon hedefimiz Avrupa'da artık özlediğimiz başarılara ulaşmak ve Türkiye'de 25. şampiyonluğu kazanıp, gerçek 5. yıldızı formamıza takmak. Başta Okan hocamız olmak üzere, tüm ekibimizle, yönetici arkadaşlarımızla hep birlikte çalışıyoruz. Hiç kimse merak etmesin, mayıslar bizimdir, yine bizim olacak" şeklinde konuştu.

"Aynı hedefle çalışmaya ve size söz verdiklerimizi yapmaya devam edeceğiz"

Galatasaray'ın mücadele ettiği her branşta en iyisini yapmak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Özbek, "Sizin desteğinizle daha da büyük başarılarının çok yakında olduğuna inanıyorum. Son dönemde bizi yapmak istediklerimizden alıkoymaya çalışan rakiplerimiz olduğunun farkındayım. Ne olursa olsun biz aynı hedefle çalışmaya ve size söz verdiklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Cumartesi yapılacak mali genel kurulumuza tüm üyelerimizin katılımını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Dursun Özbek, Galatasaray, Etkinlikler, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek: 94 kupa, 424 madalya! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:34 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner’i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı
13:58 8’i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti’ye geçti 8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak
11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 16:05:10. #1.12#
SON DAKİKA: Dursun Özbek: 94 kupa, 424 madalya! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.