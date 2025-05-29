Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev - Son Dakika
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Spor

Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev

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Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray\'dan ayrılan Muslera\'ya yeni görev
29.05.2025 11:41
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Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray\'dan ayrılan Muslera\'ya yeni görev
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Muslera'nın ayrılığı için düzenlenen basın toplantısında konuştu. Özbek, ''Bu bir veda toplantısı değil. Çünkü Nando'nun dünya futbolunda önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki dönemde de kendisiyle konuyu tartıştık, hatta bir sözleşme, bir protokol de imzaladık. Bundan sonraki dönemde Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek'' dedi.

Süper Lig devi Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fernando Muslera'nın ayrılığı için düzenlenen basın toplantısında konuştu. Özbek, Uruguaylı eldiven ile anlaşma yaptıklarını belirtti ve yeni görevini açıkladı.

Fernando Muslera kendisi için düzenlenen törenle Galatasaray'a veda etti. Basın toplantısında konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Muslera'nın yeni görevini açıkladı.

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle;

Özbek, "Ben burada Nando'nun yanında olmayı özellikle istedim. Kendisine Galatasaray'a bu zamana kadar verdiği emek, çaba, fedakarlık için teşekkür etmek istiyorum. Nando bizim için artık bir yabancı futbolcu değil, bizden birisi. 14 sezon sarı-kırmızı forma için ter dökmüş çok değerli bir kardeşim. En zor zamanlarda bile sahada dik duran, mücadeleden kaçmayan, arkadaşlarına liderlik eden çok değerli bir Galatasaraylı. Futbol takımımızın son dönemde kazandığı tüm başarılarda onun da imzası var. Üstelik sadece sahada gösterdiği performansla değil, güler yüzü ve efendiliğiyle Türkiye'deki tüm sporseverlerin gönlünde taht kuran önemli birisi.

Bu ülkedeki çocukların gençlerin Nando'nun formasıyla gezdiğini, maçlara gittiğini gördük. Ülkemizde bu gurura sahip olabilen çok az kaleci ve sporcu olduğunu düşünüyorum. Şu hususta çok sevinçli ve gururluyum, Galatasaray'a hizmet ettiğim sürede kendisiyle 3 dönem sözleşme imzaladım. Kendisiyle artık bir abi, kardeş seviyesinde ilişkimiz var.

"BİR PROTOKOL İMZALADIK"

Ben burada kendisine veda etmiyorum, bu bir veda toplantısı değil. Çünkü Nando'nun dünya futbolunda önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki dönemde de kendisiyle konuyu tartıştık, hatta bir sözleşme, bir protokol de imzaladık. Bundan sonraki dönemde Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek ve Galatasaray'ın başarısı için uluslararası boyutta da çalışacak. Nando gibi Galatasaray'ın değerlerine, şanlı tarihimize yakışan ve bunu özümsemiş karakterler sayesinde kulübümüz her geçen gün daha da büyümeye devam edecektir" dedi.

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Son Dakika Spor Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Haci1969:
    yeni görevi eskusi gibi hakemlerle ortak çalışmadır kesin.Nasıl olsa 10 yıldır 6S ile hakemler birbirine veriyor. 1 114 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Kaleci Antrenörü olarak kalabilir ama artık ülkesinde yaşamak istiyor futbol dışı bir hayat yaşamak istiyor saygı duymak gerek en doğal hakkı 38 1 Yanıtla
  • 145353:
    kene gibi yapıştılar adama 9 29 Yanıtla
  • 633148:
    Galatasaray'da düzgün efendi olan bir bu kalmıştı bunuda son iki sezon kendilerine benzettiler 0 13 Yanıtla
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