Dursun Özbek, Ali Koç'un açıklamalarına sert yanıt verdi - Son Dakika
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Dursun Özbek, Ali Koç'un açıklamalarına sert yanıt verdi

01.08.2023 17:41

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yüksek divan kurulu temmuz ayı olağan toplantısında yaptığı açıklamalara sert şekilde yanıt verdi. Özbek, Ali Koç'un Metin Öztürk'ü işaret ettiği açıklamalarına karşılık olarak, Galatasaray'ı karıştırmaya ne güçleri, ne kalibreleri, ne de geçmişleri yeter dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yüksek divan kurulu temmuz ayı olağan toplantısında yaptığı açıklamalara sert şekilde yanıt verdi.

SEMİH SOYDAN METİN ÖZTÜRK'Ü İŞARET ETTİ

Ali Koç, yüksek divan kurulu temmuz ayı olağan toplantısında yaptığı açıklamalarda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile ilgili, "Yöneticisine söyledim. Çıkalım, eteğimizdeki taşları dökelim, kamuoyu da rahat etsin, biz de rahat edelim, gerginlik bitsin bir daha da konuşmayalım. Yönetici, 'O senin karşına çıkamaz ki hitabet kabiliyeti yok' ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra Fenerbahçe camiasının önde gelen isimlerinden Selim Soydan da bu yöneticinin Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk olduğunu iddia etti.

"MAALESEF O LAFI SÖYLÜYOR"

Konuyla ilgili değerlendirmeler yapan Selim Soydan, "29 Mart 2023 tarihindeki Kulüpler Birliği toplantısına G. Saray'ı temsilen İkinci Başkan Metin Öztürk katılıyor. Ve orada, 12 başkanın ortasında Ali Koç, "Metin Bey, Dursun başkana söyleyin de karşıma çıksın. Herkes eteklerindeki taşı döksün" çağrısında bulunuyor. Metin Öztürk de karşılık olarak maalesef o lafı söylüyor. İki tane kulüp başkanı olayın aynen böyle geçtiğini teyit etti bana" dedi.

"ONLAR GİDERKEN BİZ DÖNÜYORDUK"

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Dursun Özbek, "İkinci başkanım Metin Öztürk kardeşimi bir polemik içine çekmeye çalışıp, buradan Galatasaray'a vurmaya çalışıyorlar. Kendisi iyi bir Galatasaraylıdır, neyi ne zaman söyleyeceğini de çok iyi bilir. Bu Ali Cengiz oyunlarını yapanlara hatırlatmak isterim; onlar giderken biz dönüyorduk. Anlaşılıyor ki, açıklamalarında dedikleri gibi fıtratlarında olmayan şeyleri yapmaya başladılar. Yalnız ben şimdiden söyleyeyim, Galatasaray'ı karıştırmaya ne güçleri, ne kalibreleri, ne de geçmişleri yeter" ifadelerini kullandı.

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Dursun Özbek, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek, Ali Koç'un açıklamalarına sert yanıt verdi - Son Dakika


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