Dursun Özbek, Galatasaray'da 4. Dönemine Başladı

23.05.2026 19:17
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2026-2028 dönemine odaklanacaklarını açıkladı.

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, "Önümüzdeki dönemde daha iyisini yapmamız için bir mesaj aldık. 2026-2028 döneminde daha önce gösterdiğimiz performansın üzerine çıkmak için hazırlandık. Hem sportif manada hem finansal ve yatırımlarımız itibariyle çok önemli bir döneme giriyoruz. Burada arkadaşlarımla beraber Galatasaray'ı daha yukarılara çekmek için hep beraber çalışacağız. Buna hazırız" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Dursun Özbek, bin 780 oyla 4'üncü kez Galatasaray Başkanı oldu. Seçim sonrası Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki dönemde hem sportif hem de finansal anlamda daha iyisini yapacaklarını dile getiren Dursun Özbek, "Galatasaray'da bir seçim gününü daha geride bıraktık. 2026-2028 dönemi için başkanlık ve yönetim kurulu seçimleri, kurullar için seçimler yapıldı. Her seçim olduğu gibi bugün de burada çok güzel bir atmosfer vardı. Genel kurul üyelerimiz buraya geldiler, hava da müsaade etti, güzeldi, birbirlerini gördüler, onlarla selamlaştık. Galatasaray'a hizmet edecek yeni yönetim kurulu ve diğer kurullar için seçim sonuçlandı. Zaten tek adaylı bir seçimdi. Tek adaylı olması yeni seçilen yönetime şöyle bir zorunluluk getiriyor, şöyle bir mesaj aldık biz; genel kurul üyelerimiz, Galatasaraylılar, taraftarımız bizim dört yıllık icraatımızdan memnunlar. Fakat önümüzdeki dönemde daha iyisini yapmamız için bir mesaj aldık. Zaten arkadaşlarımla beraber bunun için hazırlandık. 2026-2028 döneminde daha önce gösterdiğimiz performansın üzerine çıkmak için hazırlandık. Hem sportif manada hem finansal ve yatırımlarımız itibariyle çok önemli bir döneme giriyoruz. Burada arkadaşlarımla beraber Galatasaray'ı daha yukarılara çekmek için hep beraber çalışacağız. Buna hazırız. Önümüzde bir bayram var. Ben buradan bütün taraftarlarımın, genel kurul üyelerimin bayramını kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki iki sezonda da onları memnun edecek sonuçlar alacağız" diye konuştu.

'BAYRAM OLMASA KATILIM BİRAZ DAHA OLABİLİRDİ'

Seçime katılımla ilgili konuşan Özbek, "Katılımın güzel olduğunu düşünüyorum. Bayram arifesinde insanlar tatile gitmektense gelip iradelerini belirtmek üzere geldiler, oy kullandılar. Onların hepsine teşekkür ediyorum. Normalde bayram olmasa katılım belki biraz daha yüksek olabilirdi. Ama bence son derece güzel bir katılım. Seçimler her zaman Galatasaray'da bir bayram havasında geçiyor. Bu da öyle oldu. Artık bundan sonra top yönetim kurullarında. Aldığımız oyu hak etmemiz için yapacağımız çalışmaları çok daha yukarılara çekmek zorundayız" ifadelerinde bulundu.

'MAZBATADAN SONRA ANITKABİR'E GİDECEĞİZ'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1 Haziran'da mazbatayı aldıktan sonra ilk ziyaretlerini Anıtkabir'e gerçekleştireceklerini söyledi. Özbek, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk icraatımız mazbatadan sonra Anıtkabir'e gideceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün önünde saygı duruşunda bulunacağız. Normalde mazbatadan sonra Ali Sami Yen Bey'in kabri ziyaret ediliyor. Sonra mektebe geliyoruz. Mektepte ilk toplantımızı yapıyoruz. Bu ayın 1'inde olacak. Ondan sonra ayın 4'ünde de Ankara ziyaretimiz var. Anıtkabir'e gidip oradaki Galatasaraylıları ziyaret edeceğiz."

Türkiye şampiyonu olan Galatasaray U17 Takımı'nı da tebrik eden Dursun Özbek, "Kasımpaşa'yla oynadılar ve Türkiye şampiyonu oldular. Onların gözlerinden öpüyorum. Tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu.

'GALATASARAY'A BORCUMU ÖDÜYORUM'

Her şeyini Galatasaray'a borçlu olduğuna değinen Özbek, "Galatasaray'a borcumu ödüyorum. Demek ki çok borçlanmışız ki bu kadar dönemdir hizmet ediyoruz. Benim derdim o. Galatasaray'a faydalı olmak, Galatasaray'a olan borcumu ödemek. Ali Sami Yen Bey'in yeri bizde apayrı. Öyle bir kıyaslama yapılmasını doğru bulmuyorum. Ali Sami Yen Bey bizim kurucumuz, bize yol gösteren, Galatasaray'ın misyonunu kuran kişi. Hiçbir başkanla, hiçbir kimseyle mukayese edilemez. O itibarla evet, biz borç ödemek zorundayız. Her şeyimizi Galatasaray'a borçluyuz. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki dönemde de Galatasaray'a güzel işler yapacağız arkadaşlarımla beraber" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

