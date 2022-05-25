Dursun Özbek: Galatasaray'ın parçalanmışlıktan vazgeçmesi lazım - Son Dakika
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Dursun Özbek: Galatasaray'ın parçalanmışlıktan vazgeçmesi lazım

25.05.2022 15:39
Dursun Özbek: Galatasaray'ın parçalanmışlıktan vazgeçmesi lazım

Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek, "Galatasaray'ın bu parçalanmışlıktan vazgeçmesi lazım. Galatasaraylıların birbirlerini sevmesi lazım.Hepinizden rica ediyorum, biribirimizi sevelim. Buna Galatasaray'ın ihtiyacı var. Eyleme geçmek için Galatasaray başkanlığına aday oldum" dedi.

Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek, "Galatasaray'ın bu parçalanmışlıktan vazgeçmesi lazım. Galatasaraylıların birbirlerini sevmesi lazım.Hepinizden rica ediyorum, biribirimizi sevelim. Buna Galatasaray'ın ihtiyacı var. Eyleme geçmek için Galatasaray başkanlığına aday oldum" dedi.

Galatasaray Kulübü'nün olağan divan kurulu toplantısı Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı kulübün yapılacak olağanüstü seçim genel kurulunda başkanlığa adaylığını açıklayan Dursun Özbek, Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın kulüpler üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu dile getirdi. Bu şartlarda masada ve sahada başarılı olmanın mümkün olmadığını kaydeden Dursun Özbek, "Bu içinden çıkılması zor bir hal alıyor. Bu şekilde etki altında kaldığımız zaman camia kendi içinde parçalama yaşıyor, başarısızlık geliyor" ifade etti.

Dursun Özbek, Galatasaray'da bölünmeler yaşandığını dile getirerek, "Galatasaray'ın bu parçalanmışlıktan vazgeçmesi lazım. Galatasaraylıların birbirlerini sevmesi lazım. Birlikte hareket etmemizin önünde ne engel var? Hepinizden rica ediyorum, biribirimizi sevelim. Buna Galatasaray'ın ihtiyacı var. Eyleme geçmek için Galatasaray başkanlığına aday oldum. Sportif faaliyetlerde tekrar 2000 ruhuna dönmemiz lazım. Bu ruh nedir? Maddi olanakların eksik olduğu zaman bile sportif başarılardan geri kalmayan, Avrupa'da elde ettiği başarılarla mazlum devletlerin umudu olan bir takımız var. Dolayısıyla hemen birleşerek 2000 ruhuna geri dönmemiz lazım. Buradan çıkış için her şeyi birlikte yapacağız. Hiç korkmayın, endişe etmeyin. Büyük Atatürk'ün de dediği gibi; 'muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur'. Kanımızın rengi de sarı-kırmızıdır" diye konuştu.

Florya ve Kemerburgaz projelerinin haricinde açıklayacakları 8-9 önemli projenin daha bulunduğunu ifade eden Özbek, "Bu projelerle elde edeceğimiz paylar tahminlerin ötesinde. Bu projeleri önce sizin onayınıza sunacağız. Projelerden gelecek paranın kılına dokunmadan kanayan yaramız olan, Bankalar Birliği ile olan borcumuzun ödemesine göndereceğiz. Günde bir milyon liraya yakın faiz ödüyoruz. Bu sarmaldan çıkmamız lazım. Ne yaparsan yap çalıştığının hepsi faize gidiyor. Geçmişten ders alarak geliyoruz. Öyle har vurup harman savurmak yok. Eğer biz sevgi ve beraberliği sağlayamazsak, yerin dibine girsin bu projeler. Biz hiçbir şeyde muvaffak olamayız. Birbirimizi niye sevemiyoruz, anlamıyorum ki?" şeklinde konuştu.


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Dursun Özbek: 'Sportif faaliyetlerde tekrar 2000 ruhuna dönmemiz lazım' Dursun Özbek: 'Sportif faaliyetlerde tekrar 2000 ruhuna dönmemiz lazım'
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Dursun Özbek: Galatasaray'ın parçalanmışlıktan vazgeçmesi lazım - Son Dakika


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