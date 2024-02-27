Dursun Özbek: Galatasaray'ın yaptıklarıyla ilgilenmek yerine Fenerbahçe yönetimiyle meşgul - Son Dakika
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Dursun Özbek: Galatasaray'ın yaptıklarıyla ilgilenmek yerine Fenerbahçe yönetimiyle meşgul

Dursun Özbek: Galatasaray\'ın yaptıklarıyla ilgilenmek yerine Fenerbahçe yönetimiyle meşgul

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray'ın yaptıklarıyla ilgilenmek yerine Fenerbahçe yönetiminin ilgilendiğini söyledi. Özbek, geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçının ardından Fenerbahçe'nin Galatasaray hakkında haberleri gündeme getirdiğini belirtti.

27.02.2024 11:57
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Dursun Özbek: " Galatasaray'ın bütün yaptıklarıyla Galatasaray taraftarlarından çok Fenerbahçe yönetimi ilgileniyor. Bizle ilgili haberleri gerek troll hesaplardan gerek kendi hesaplarından bu derece gündeme getirmelerinin tek sebebi var, o da geçen hafta sonu oynadıkları Kasımpaşa maçı." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dursun Özbek: Galatasaray'ın yaptıklarıyla ilgilenmek yerine Fenerbahçe yönetimiyle meşgul - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dursun Özbek: Galatasaray'ın yaptıklarıyla ilgilenmek yerine Fenerbahçe yönetimiyle meşgul - Son Dakika
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