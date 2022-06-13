Dursun Özbek: "Galatasaray olarak Büyükekşi'ye imza verdik" - Son Dakika
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Dursun Özbek: "Galatasaray olarak Büyükekşi'ye imza verdik"

13.06.2022 18:37

- Dursun Özbek: "Galatasaray olarak Büyükekşi'ye imza verdik" Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF seçimlerinde başkan adayı Mehmet Büyükekşi'ye Galatasaray camiası olarak imza verdiklerini söyledi.

- Dursun Özbek: "Galatasaray olarak Büyükekşi'ye imza verdik"

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF seçimlerinde başkan adayı Mehmet Büyükekşi'ye Galatasaray camiası olarak imza verdiklerini söyledi.

Kulüpler Birliği'nde gerçekleştirilen toplantının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi ile sorunları tartıştıklarını söyleyen Özbek, "Benim bir açıklama yapmama gerek yok kendisi konuşacak. Biz Galatasaray olarak imza verdik" dedi.

"Koç'un açıklamalarıyla ilgili yorum yapmak istemem"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Büyükekşi ile ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili soruya cevap veren Özbek, "Cumartesi seçim oldu, yarın mazbata töreni var ve bugün toplantıya katıldım. Konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Ali Koç'un niye verip vermediği hakkında yorum yapmak istemem" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek: Galatasaray olarak Büyükekşi'ye imza verdik
Dursun Özbek: Galatasaray olarak Büyükekşi'ye imza verdik
Dursun Özbek: Galatasaray olarak Büyükekşi'ye imza verdik
Dursun Özbek: Galatasaray olarak Büyükekşi'ye imza verdik

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek: 'Galatasaray olarak Büyükekşi'ye imza verdik' - Son Dakika

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