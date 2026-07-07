Dursun Özbek: Galatasaray Transferleriyle Hedeflere Ulaşacak - Son Dakika
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Dursun Özbek: Galatasaray Transferleriyle Hedeflere Ulaşacak

Dursun Özbek: Galatasaray Transferleriyle Hedeflere Ulaşacak
07.07.2026 20:49
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni sezon hedeflerini ve yapılacak transferleri açıkladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı camiaya yakışır transferleri yapacaklarını söyledi.

Dursun Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonun açılışını yaptıklarını aktaran Özbek, "Liglerimizde oynayan bütün takımlara başarılar diliyorum. Sakatlık olmadan, fair play ruhuyla geçecek yeni bir sezon diliyorum. Galatasaray olarak bizim hedefimiz belli. Üst üste 5. kez şampiyon olarak 27. lig zaferimizi kazanmak. Bunun için yönetim kurulundaki arkadaşlarımla çok sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Galatasaray, Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı. Amacımız bu sezon da Avrupa'nın en iyi takımlarından birini oluşturmak." ifadelerini kullandı.

"Gereken hamleleri yapacağız"

Dursun Özbek, gerekli transferleri yapacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray'ın 121 yıllık geçmişine yakışan bir takımı kuracağız. Gereken hamleleri yapacağız. Daha önce de 2015-2018 arası bu kulüpte başkandım. Geçmişte kurduğumuz takımları bir hatırlayın. Gomis'i, Belhanda'yı, Fernando'yu, Feghouli'yi ve Mariano'yu hatırlayın. Bu takım üst üste 2 sene ligi domine etti ve şampiyon oldu. 2022'de başlayan ikinci dönemimde de Icardi, Osimhen, Uğurcan Çakır, Sane ve Mertens'i transfer ettik. Geçtiğimiz dönemde 'Osimhen'i alacak mı? Onu getirebilir mi?' diyorlardı. Osimhen'i getirdik. Torreira gibi dünya yıldızları arasında yer alan oyuncuları Galatasaray'a kazandırdık. Hep 'Söylemek kolay, yap da görelim.' gibi söylemler oldu. Biz, bunların etkisinde kalmadık. Biz, gerekli yerlere transferleri hep yaptık."

Galatasaray'ın geleceğini oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Özbek, "Çocuklarımıza ve torunlarımıza, bugünden çok daha iyi bir Galatasaray bırakmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Daha önce dört sene üst üste nasıl şampiyon olduysak, 5 sene üst üste şampiyon olan takım yine Galatasaray olacaktır. Daha başarılı bir Galatasaray için hazırlıklarımız tamam. Bir atasözüyle konuşmamı tamamlamak istiyorum. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz." açıklanmasını yaptı.

Kaynak: AA

Dursun Özbek, Galatasaray, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek: Galatasaray Transferleriyle Hedeflere Ulaşacak - Son Dakika

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