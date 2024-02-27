Dursun Özbek: Icardi'nin maç cezasıyla ilgili şaşkınız - Son Dakika
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Dursun Özbek: Icardi'nin maç cezasıyla ilgili şaşkınız

Dursun Özbek: Icardi\'nin maç cezasıyla ilgili şaşkınız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün akşam saatlerinde bir maça çıkacaklarını ve taktik çalışmaların Mauro Icardi ile yapıldığını belirtti. Ancak otobüste Icardi'nin 1 maç ceza aldığını öğrendiklerini söyleyen Özbek, böyle bir durumun nasıl olabileceğini anlamadıklarını ifade etti.

27.02.2024 11:45
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Dursun Özbek: "Biz dün akşam saatlerinde bir maça çıkacağız, taktik çalışmalar Icardi ile yapılıyor ve otobüse biniliyor. Otobüste Icardi'nin 1 maç ceza aldığını öğreniyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi?" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dursun Özbek, Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

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