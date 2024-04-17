- Dursun Özbek: "İmza kampanyasının gerekliliği kalmadığını düşünüyoruz"
İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz olarak açıkladığı seçimli genel kurul toplantısının öne çekilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Özbek, bu kapsamda Kulüpler Birliği'nin başlattığı imza kampanyasına ise artık gerek kalmadığını dile getirdi.
Kulüpler Birliği Vakfı, TFF'nin 18 Temmuz olarak açıkladığı seçimli genel kurul toplantısının daha erken bir tarihe alınmasıyla ilgili vakfın Maslak'ta bulunan ofisinde bir araya geldi. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Federasyonun bugünkü yönetimi itibarıyla Süper Lig kulüpleri içinde oluşan ortak görüş, başarılı bir yönetim olmadığı yönündeydi. Bunu ortak görüş olarak ortaya koyduk. Bir erken seçimle yönetimin yenilenmesi gerektiğini ben de defalarca ifade ettim. Yönetmelik gereği erken seçim çağrısı yapılabilmesi için belli sayıda delegenin imzası gerekiyordu. O gün itibarıyla Galatasaray da erken seçimden taraf olduğu için imza kampanyasına katılacağımızı ifade etmiştik. Sonrasında Mehmet Büyükekşi, erken seçime gidileceğini ve tarih açıklayacağını söylemişti. Bunun üzerine de imza kampanyasının bize göre gerekliliği kalmadığını düşünüyoruz. Erken seçim tarihini 18 Temmuz olarak açıkladılar. Tarih uygun mudur, değil midir, ayrı bir şey. Bizce de seçimin daha erken tarihte yapılması esastır fakat bunun diyalogla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Burada önemsediğim husus Kulüpler Birliği içindeki bölünmeyi engellemek. Burada imza verenler olacak, vermeyenler olacak, bu da birlikteliği yaralayacaktır. Zaten Mehmet Büyükekşi erken seçime evet dediğine göre, seçimin de daha erken tarihe çekilmesi yönünde kapının açık olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da defalarca kendisiyle görüştüm. Türk futbolunun menfaati, bu seçimin daha erken yapılması. Bunun yolu da diyalog kapısını açık tutmak ve bu diyaloğu sürdürmek. İmza toplayarak bunun üzerine gitmektense bizim düşüncemiz görüşerek, mutabık kalarak erken seçimi yapmak. Buradaki en önemli husus imza veren, vermeyen diye bölünmenin önüne geçmektir" diye konuştu.
"Uzlaşmanın sonuç vereceğini düşünüyorum"
Başkan Özbek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ikna etmeye çalıştığını belirterek, "Görüşmelerimden aldığım intibaya göre uzlaşmanın sonuç vereceğini düşünüyorum. Uzlaşmanın sonucunu denemek gerekli. Bundan sonuç alınamazsa ne yapılacak konusu, uzlaşmanın sonucu beklemekten geçer. Mehmet Büyükekşi'yle konunun ehemmiyeti sebebiyle görüşüyoruz. Bu seçimin haziran ayında yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mehmet Büyükekşi'yi görüşerek ikna etme çabasındayım. Bunları denedikten sonra ne yapacağımızı o zaman düşünmek lazım" şeklinde konuştu.
Birlik içerisinde olabilecekken bölünme riskini vurgulayan Dursun Özbek, "Aramızda geçen konuşmayı söylemem doğru olmaz. Galatasaray'ın görüşünün en önemli maddesi, Kulüpler Birliği'ndeki birlikteliği bozmamak. İmza verenler olacaktır, vermeyenler olacaktır. Bu bölünmenin önüne geçmemiz gerekiyor. Birbirimizi ikna etmeye çalışıp bunu denemekte fayda olduğunu düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.
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