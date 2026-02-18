Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim - Son Dakika
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim

18.02.2026 16:53
Galatasaray'ın Juventus'u tarihi skorla mağlup etmesinin ardından Başkan Dursun Özbek soyunma odasında futbolculara 2 milyon Euro prim müjdesi vererek galibiyet sevincini ikiye katladı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u RAMS Park'ta tarihi bir skorla mağlup ederek tur için büyük avantaj yakalaması yönetimde de sevinç yarattı. Karşılaşmayı tribünden takip eden Başkan Dursun Özbek, atılan goller sonrası büyük coşku yaşadı.

SOYUNMA ODASINDA COŞKU TAVAN YAPTI

Maçın ardından sportif A.Ş. başkan vekili Abdullah Kavukcu, elini öperek kutladığı Özbek'e "Haydi Başkan, oyuncuların yanına gidelim" dedi ve birlikte soyunma odasına geçti. Başkan Özbek'in soyunma odasına girmesiyle birlikte takımın sevinci daha da arttı. Futbolcularını tek tek tebrik eden Özbek, galibiyetin ardından prim müjdesini açıkladı.

2 MİLYON EURO'LUK ÖDÜL

Başkan Dursun Özbek, tarihi galibiyet sonrası takıma 2 milyon Euro (103,7 milyon TL) prim vereceğini duyurdu. Açıklanan ödül, sarı-kırmızılı oyuncuların sevincini katladı.

16:41
