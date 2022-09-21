Dursun Özbek: Mayıslar Galatasaray'ındır

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek , "2 aylık mesaiyi gece yarılarına kadar çalışarak, sabahlara kadar çalışarak 4 ay gibi yaşadık. Emeği geçen herkese teşekkürler. İyi bir takım kurduk, daha da iyi sonuçlar alacağımızı biliyoruz. Mayıslar Galatasaray'ındır" dedi.Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Nef Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu. Kendisinin ve yönetim kurulunun sarı-kırmızılı takımdan son derece memnun olduklarını dile getiren Dursun Özbek, "Daha önemlisi taraftarlarımız ve Galatasaray'ı sevenler daha memnun. Sokakta da görüyoruz, gazetelerde de görüyoruz, televizyonlarda da görüyoruz. Galatasaray'a hizmet içir geldik ve hizmetimizin esasında hiçbir zaman şunu unutmadık, biz bir spor kulübüyüz. Öyle bir kurumdan geliyoruz ki, 500 yıllık bir eğitim kurumu ve olimpik sporları Türkiye 'ye getiren kulüp. Bizim bir misyonumuz var, bu sporları Türk gençliğine izlettirmek ve sevdirmek. Bu anlamda biz bizi sevenleri ve taraftarları memnun etmeye mecburuz. Göreve geldikten sonra 3 aylık bir süre geçirdik ve çok büyük bir uğraşı oldu. Seçimden sonraki 2 aylık süreçte transfer çalışmalarını bitirmek zorunda olduğumuzu söyledim. 2 aylık mesaiyi gece yarılarına kadar çalışarak, sabahlara kadar çalışarak 4 ay gibi yaşadık. Emeği geçen herkese teşekkürler. İyi bir takım kurduk, daha da iyi sonuçlar alacağımızı biliyoruz. Mayıslar Galatasaray'ındır" şeklinde konuştu."HAKEM PERFORMANSLARINI DEĞERLENDİRMEK SIRADAN HALE GELDİ"Hakem performansları hakkında sözlerine devam eden Özbek, "Hakem performanslarını artık değerlendirmek sıradan hale geldi. Her hafta sonu bu değerlendirmeler yapılıyor. Maalesef değerlendirmeler de çok iyi yönde gitmiyor, hep bir problem var. Bugün yazılanlara baktım. Bizim de ilk 3-4 maçımızda hakem performansıyla bağlı olarak, özellikle Konyaspor maçında çok büyük sıkıntı çektik. Bu durumu Galatasaray'a bağlı olarak değerlendirmiyoruz. Bütün takımların bütün karşılaşmalarında, kim olursa olsun yapılan hataların, yönetim tarzının değerlendirmesini yapmak lazım. Maalesef çok iyi olduğunu söyleyemem. Ama bugün ayyuka çıkmış bu tartışmanın üzerine benzin dökmeye gerek yok. Herkes farkında ve herkes yeteri kadar bağırıyor" dedi."YUSUF DEMİR BİR TÜRK VATANDAŞIDIR"

Yusuf Demir'in yabancı statüsünde oynuyor olmasıyla ilgili konuşan Dursun Özbek, "Yusuf Demir bizim evladımız. Genç yaşta Avrupa futbolunum dikkatini çekmiş, çok genç yaşta Barcelona gibi dünya devi bir futbol takımının oyuncusu olmuş, her kategoride de oynamış. Yusuf Demir'in Galatasaray'da olması bizim için bir kıvanç kaynağı. Son derece memnunuz. Efendim Yusuf Demir, Türk statüsünde oynayamazmış. Biz zaten biliyorduk bunu. Yusuf Demir'i transfer ederken nasıl oynatacağımız konusunu son derece iyi biliyorduk. Milli Takım'da da oynayamazmış. Evet onu da çok iyi biliyorduk. Senelerden beri birçok örnekleri var, dün öğrenmedik. Başka milli takımda oynayan futbolcu, FIFA kuralı gereği başka bir mili takımda oynayamaz. Buraya kadar tamam. Biz Yusuf'u transfer ederken ne Türk kategorisinde oynatalım diye transfer ettik ne de 'aslında milli takımlarda oynar, dikkatten kaçmış' demedik. Türk futbolunda geçen gün bir maç oynuyoruz. Esame listeleri geldi. Rakip akımın oyuncularına baktım, yanımda da rakip takım yöneticisi oturuyordu, 'Hata yapıyorsunuz, 2 tane Türk var. Aman yönetimi uyarın sahaya böyle çıkılmasın' dedim. Aldı, baktı listeye ve 'Hakikaten 2 Türk var' dedi. Sorduk soruşturduk, ismini söylemiyorum şimdi, hanginiz okusanız orada iki tane Türk'ten başka kimseyi göremezsiniz. Meğerse bizim İspanyol sandığımız veya İngiliz sandığımız arkadaş da Türk'müş. Örnekleri çoğaltmak istemiyorum. Türkçe konuşamayan Türk statüsünde oynayan futbolculardan tutun da başka milli takımlarda oynamış gelmiş, burada Türk statüsünde oynayanlara kadar. Çok iyi biliyorsunuz, kimi kastettiğim de son derece açık. Bunlar bu tarafta dururken, Yusuf Demir bir Türk vatandaşıdır, annesinden dolayı çifte vatandaşlığı vardır. Biz Yusuf'u Türk futboluna kazandıralım dediğimiz zaman çok acayip bir laf mı etmiş oluyoruz. Elbette ki çalışma gerekiyor, elbette ki bazı kuralların TFF'de veya FIFA'da değişmesi gerekiyor. Bunlar kendi kendine mi değişecek. Biz kendi değerlerimize sahip çıkalım dedim. Türk vatandaşı olarak milli takımda oynatılması için ne gerekiyorsa o çalışmayı, Türk statüsünde oynaması için ne gerekiyorsa onu yapalım dedim ve yapıyoruz da. Kendi kendimizi tartışma haline getirmeyelim. O esame listesini gidip bulun, Türkçe konuşmayı bilmiyor musunuz? Ama yazılan çizilen farklı, algı farklı. Yusuf Demir bizim evladımız, bizim vatandaşımız. Türk futboluna, Türk Milli Takımı'na kazandırmak için de elimizden gelen çalışmayı yapacağız. Başladık zaten, yapıyoruz" şeklinde konuştu.

- İstanbul