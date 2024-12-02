Dursun Özbek: Oğuzhan Çakır'ı Her Maçımıza İstiyoruz! - Son Dakika
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Dursun Özbek: Oğuzhan Çakır'ı Her Maçımıza İstiyoruz!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Eyüpspor maçı sonrası MHK'ya Oğuzhan Çakır'ı talep etti.

02.12.2024 00:00
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- Dursun Özbek: "Bundan sonra Oğuzhan Çakır'ı bütün maçlarımıza vermenizi istiyorum!"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek:

"Galatasaray'a diş geçiremezsiniz"

"Federasyon başkanı söylediğini yaptı, inadına bu maça Oğuzhan Çakır'ı verdi"

"Bu akşam anladık ki federasyonu da, rakipleri de, hepsini yenmek zorundayız"

"Galatasaray bu ülkenin bir değeridir, hiç kimse Galatasaray'la uğraşmaya kalkmasın"

İSTANBUL - Galatasaray'ın 2-2 berabere kaldığı Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Buradan MHK başkanına sesleniyorum; bundan sonra Oğuzhan Çakır'ı bizim bütün maçlarımıza vermenizi istiyorum. Geçmişte söylenen bir söz vardır; 'Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyun' diye. Bu akşam da bir örneğini seyrettik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Dursun Özbek, "Bugün sahamızda bir oyun seyrettik. Buradan Eyüpspor'u tebrik ediyorum. Aynı zamanda sayın federasyon başkanını, Merkez Hakem Kurulu başkanını, hepsini tebrik ediyorum. Çok güzel bir oyun hazırlanmış ve bunu gayet de güzel oynadılar. Hakeme bir şey söylemiyorum çünkü o kendisine söyleneni yaptı, görevini yaptı. Buradan MHK başkanına sesleniyorum; bundan sonra Oğuzhan Çakır'ı bizim bütün maçlarımıza vermenizi istiyorum. Geçmişte söylenen bir söz vardır; 'Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyun' diye. Bu akşam da bir örneğini seyrettik. Sayın federasyon başkanı geçmişte bunu ifade etti. Hocamızın bir sözü üzerine 'Bak görür müsünüz bu hakemi bir daha veriyor muyum, vermiyor muyum' diye söyledi. İnadına bu akşam verdi. Bütün konuşmalarında Galatasaray var. Biz, gerçekten bu akşam anladık ki federasyonu da, rakiplerimizi de hepsini yenmek zorundayız. Buradan bütün yönetim kurulu arkadaşlarıma, hocama, takımdaki oyuncularıma, hepsine sesleniyorum. Biz eğer hedefe gideceksek federasyonu da yeneceğiz, MHK'yı da yeneceğiz, rakiplerimizi de yeneceğiz. Başka çaremiz yok. Tekrar ediyorum, bu hakemi, Oğuzhan Çakır'ı bundan sonraki bütün maçlarımıza vereceksiniz. Ben ve arkadaşlarım, oyuncularım, hocam, hepinizi yenmek üzere hazırlanıyoruz. Bu akşam bunu anladık. Sayın federasyon başkanı söylediğini yaptı. Televizyona çıkıyor Galatasaray konuşuyor, sağda solda, yalılarda Galatasaray konuşuluyor. Galatasaray'a diş geçiremezseniz, ne yaparsanız yapın. Hodri meydan diyorum; bir dahaki hakeme de Oğuzhan Çakır'ı istiyorum. Galatasaray ne yapmış size? Galatasaray bu ülkenin bir değeridir, hiç kimse Galatasaray'la uğraşmaya kalkmasın. Ey MHK, bir dahaki maça da Oğuzhan Çakır'ı ver, yoksa başka şeyler konuşacağım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dursun Özbek: Oğuzhan Çakır'ı Her Maçımıza İstiyoruz! - Son Dakika

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