Dursun Özbek: Tam randıman alındığında bambaşka bir Galatasaray izlenecek - Son Dakika
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Dursun Özbek: Tam randıman alındığında bambaşka bir Galatasaray izlenecek

11.09.2022 23:27
Dursun Özbek: Tam randıman alındığında bambaşka bir Galatasaray izlenecek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Şu anda şampiyonluk konuşmak yanlış olur.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Şu anda şampiyonluk konuşmak yanlış olur. Yaklaşık 26 tane oyuncu takımdan ayrıldı ve 13 yeni oyuncu geldi. Yeni bir takım hüviyetindeyiz. Takımın birbirine alışması süre alacaktır. Bu süre zarfında da iyi futbol izlettirmek istiyoruz. Tam randıman alındığı zaman bambaşka bir Galatasaray izleneceğini vaat ediyorum" dedi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Özbek, "Daha çok gol atan bir Galatasaray izleyeceğiz. Bugün de bunun emareleri görüldü. Oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Güzel bir Galatasaray olacak bu sene" diye konuştu.

Ligin daha başında olduklarını belirten Özbek, "Lig uzun bir maraton ve daha başındayız. Şu anda şampiyonluk konuşmak yanlış olur. Yaklaşık 26 tane oyuncu takımdan ayrıldı ve 13 yeni oyuncu geldi. Yeni bir takım hüviyetindeyiz. Takımın birbirine alışması süre alacaktır. Bu süre zarfında da iyi futbol izlettirmek istiyoruz. Tam randıman alındığı zaman bambaşka bir Galatasaray izleneceğini vaat ediyorum" ifadelerini kullandı."YUSUF VE RASHICA FIRTINA GİBİ İKİ OYUNCU"Oyuna sonradan dahil olan yeni transferler Yusuf Demir ve Milot Rashica hakkında da düşüncelerini paylaşan Başkan Özbek, "Fırtına gibi iki oyuncu. Önümüzde yarım saat daha olsa, 2-3 gol daha olurdu diye düşünüyorum. Çok iyi oyuncular, Galatasaray'a yakışan oyuncular. Önümüzdeki günlerde onları da izleme fırsatını bulacağız. Özellikle Yusuf'u çok beğendim. Rashica da öyleydi. Kanatlarda çok iyilerdi. Takımın hepsi çok iyiydi. Birbirinden ayırmak yanlış olur. 3 puan aldık, önümüzdeki Cuma gününe kadar tadını çıkarmak lazım" şeklinde konuştu."GALATASARAY'IN HER ZAMAN AVRUPA'DA OLMASI GEREKİR""Bu kadroyla Avrupa'da olmak ister miydiniz?" sorusunu da cevaplayan Dursun Özbek, "Avrupa kupalarında olmayı kim istemez. Avrupa'da Türkiye'nin en başarılı ve en büyük temsilcisi Galatasaray'dır. Galatasaray'ın her zaman Avrupa'da olması gerekir. Özellikle Cumhuriyetin 100'üncü yılında Avrupa'da olmak için elinden geleni yapacaktır. Galatasaray Avrupa'dır, Galatasaray Avrupalıdır" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Özbek, transferlerin ardından "Mali açıdan Galatasaray'ı zor durumda bırakacak bir tablo oluştu mu?" sorusuna da "Hayır, biz öyle bir şey yapmayız" cevabını verdi.

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Kaynak: DHA

Dursun Özbek, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek: Tam randıman alındığında bambaşka bir Galatasaray izlenecek - Son Dakika

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