Dursun Özbek'ten Ali Koç'a çok sert sözler: Tek başlarına TFF'yi kendi beklentilerine göre dizayn etmek isteyenlere pabuç bırakmam - Son Dakika
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Dursun Özbek'ten Ali Koç'a çok sert sözler: Tek başlarına TFF'yi kendi beklentilerine göre dizayn etmek isteyenlere pabuç bırakmam

09.06.2022 09:57

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi hakkındaki sözlerine tepki gösterdi. Ali Koç'a gönderme yapan Özbek: "Meydanı boş bırakmam. Ismarlama aday bekleyenlere de, tek başlarına TFF'yi kendi beklentilerine göre dizayn etmek isteyenlere de pabuç bırakmam" dedi.

Fanatik Gazetesi'nden Metin Karabaş'a konuşan Dursun Özbek kritik açıklamalarda bulundu. Hedefinde ise TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin adaylığını sorgulayan Ali Koç vardı. Dursun Özbek genel kurula seslenerek: "Değerli genel kurul üyeleri bize görev verirlerse meydanı öyle boş bırakmam. Ismarlama aday bekleyenlere de tek başlarına TFF'yi kendi beklentilerine göre dizayn etmek isteyenlere de pabuç bırakmam" ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN TEKELİNE BIRAKMAYIZ"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlık seçimleri ile ilgili söylemlerde bulunan Özbek: "Bu seçimi kimsenin tekeline bırakmayız. Masadayız ve hep masada olacağız. Zamanında tüm kulüp başkanlarının teveccühü ile seçilmiş bir Kulüpler Birliği Başkanı olarak da birkaç cümle edeyim. Bu tür ciddi ve önemli konular aile içinde görüşülür. İstişareler sonucunda nihai bir karara varılır" dedi.

"KAÇMAK, GALATASARAY'A YAPILACAK BİR İHANETTİ"

Dursun Özbek geçmişten aldıkları dersleri ve tecrübesini aktarmak istediğini belirterek: "Camia olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Mali bağımsızlığımızın olmadığı bu dönemde bir de iç çekişmeler yaşamaktayız. Bu dönemde de arkadaşlarım sıkça 'Bu zor zamanda ortaya çıkmazsan ne zaman çıkacaksın' dediler. Artık benim için kaçmak, Galatasaray'a yapılacak bir ihanetti. Bu yüzden aday olmayı kabul ettim" ifadelerini kullandı.

"PROJELERİ HAZIRLADIK"

Özbek, tek odak noktasının başarı olduğu üzerinde durarak: Biz bu projeleri hazırladık. Seçildiğimiz andan itibaren de hayata geçirmeye başlayacağız. Ama Galatasaray'ın başarılı olması için sadece bu projeler yetmez. Bizim bir aile olduğumuzu hatırlamamız lazım. Barışarak, birlikte olarak, çalışarak Galatasarayımız'ı hak ettiği yerlere getireceğiz. Bunun sözünü veriyorum" dedi.

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Son Dakika Spor Dursun Özbek'ten Ali Koç'a çok sert sözler: Tek başlarına TFF'yi kendi beklentilerine göre dizayn etmek isteyenlere pabuç bırakmam - Son Dakika


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