Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Şubat Ayı Olağan Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, hem Juventus maçı öncesi mesaj verdi hem de TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi.

"SALI GECESİ YİNE ZAFER OLACAK"

Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Özbek, futbol takımının performansına değinerek, "Futbol takımımız ligde lider ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor. Juventus ile önemli bir maça çıkacağız. Juventus'a karşı tarihe geçen zaferleri geçmişte kazandık. Salı gecesi yine zafer gecesi olacağına inanıyorum. Tüm taraftarlarımızı Eyüpspor ve Juventus maçına davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'A ORGANİZE SALDIRI VAR"

Saha dışındaki gelişmelere de değinen Özbek, Galatasaray'a yönelik organize bir yıpratma çalışması yürütüldüğünü savundu. "Galatasaray'a dışarıdan sataşma, dışarıdan yıpratma çalışmaları son derece hızlı ve yoğun şekilde devam ediyor. Aklınıza kim gelirse, her sektörden… Yorumcusu, türkücüsü, mankeni… Organize. Söylemler birbirinin aynısı. Sanki birileri düğmeye basmış." dedi.

TFF GÖRÜŞMESİ İDDİALARINA YANIT

Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı görüşmede "Bu sezon mutlaka şampiyon olmamız lazım, destek verin" şeklinde sözler söylediği yönündeki iddialara da sert çıktı.

"Ben Sayın TFF Başkanı'na 'Sakın ha şu polemiklere girme, işimize bakalım' demişim. Dediler ki 'Galatasaray Başkanı TFF Başkanına gidip, biz çok sıkıntıdayız, şampiyon olamıyoruz, bu sezon mutlaka şampiyon olmamız lazım, bize destek vermeniz lazım.' Bak bak bak… Bunu söyleyen kişiler ne Galatasaray camiasını, ne başkanını, ne değerini tanıyor. Zır cahil insanlar! Şampiyon olamadığımız seneler de oldu, böyle bir şey Galatasaray'ın aklından geçmez. Söyleyen kişilerin başkanların isimlerini karıştırdığını düşünüyorum! Bunlardan zerre kadar etkilenmiyoruz." ifadelerini kullandı.

ERMAN TOROĞLU NE DEMİŞTİ?

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, katıldığı bir TV programında, " Dursun Özbek, federasyon başkanına gizli görüşmede 'biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz durum çok kötü, bize yardımcı ol destek çık' demiş" sözlerini kullanmıştı.