Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu

11.02.2026 14:19  Güncelleme: 14:43
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Juventus maçı öncesi taraftarlarına zafer mesajı veren Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin Erman Toroğlu'nun gündeme bomba gibi düşen iddialarına da sert tepki göstererek, ''Bunu söyleyen kişiler ne Galatasaray camiasını, ne başkanını, ne değerini tanıyor. Zır cahil insanlar! Şampiyon olamadığımız seneler de oldu, böyle bir şey Galatasaray'ın aklından geçmez'' dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Şubat Ayı Olağan Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, hem Juventus maçı öncesi mesaj verdi hem de TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi.

"SALI GECESİ YİNE ZAFER OLACAK"

Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Özbek, futbol takımının performansına değinerek, "Futbol takımımız ligde lider ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor. Juventus ile önemli bir maça çıkacağız. Juventus'a karşı tarihe geçen zaferleri geçmişte kazandık. Salı gecesi yine zafer gecesi olacağına inanıyorum. Tüm taraftarlarımızı Eyüpspor ve Juventus maçına davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'A ORGANİZE SALDIRI VAR"

Saha dışındaki gelişmelere de değinen Özbek, Galatasaray'a yönelik organize bir yıpratma çalışması yürütüldüğünü savundu. "Galatasaray'a dışarıdan sataşma, dışarıdan yıpratma çalışmaları son derece hızlı ve yoğun şekilde devam ediyor. Aklınıza kim gelirse, her sektörden… Yorumcusu, türkücüsü, mankeni… Organize. Söylemler birbirinin aynısı. Sanki birileri düğmeye basmış." dedi.

TFF GÖRÜŞMESİ İDDİALARINA YANIT

Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı görüşmede "Bu sezon mutlaka şampiyon olmamız lazım, destek verin" şeklinde sözler söylediği yönündeki iddialara da sert çıktı.

"Ben Sayın TFF Başkanı'na 'Sakın ha şu polemiklere girme, işimize bakalım' demişim. Dediler ki 'Galatasaray Başkanı TFF Başkanına gidip, biz çok sıkıntıdayız, şampiyon olamıyoruz, bu sezon mutlaka şampiyon olmamız lazım, bize destek vermeniz lazım.' Bak bak bak… Bunu söyleyen kişiler ne Galatasaray camiasını, ne başkanını, ne değerini tanıyor. Zır cahil insanlar! Şampiyon olamadığımız seneler de oldu, böyle bir şey Galatasaray'ın aklından geçmez. Söyleyen kişilerin başkanların isimlerini karıştırdığını düşünüyorum! Bunlardan zerre kadar etkilenmiyoruz." ifadelerini kullandı.

ERMAN TOROĞLU NE DEMİŞTİ?

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, katıldığı bir TV programında, " Dursun Özbek, federasyon başkanına gizli görüşmede 'biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz durum çok kötü, bize yardımcı ol destek çık' demiş" sözlerini kullanmıştı.

Erman Toroğlu, Dursun Özbek, Galatasaray, Juventus

Yorumlar (12)

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Vural Mehmet Vural:
    bir karış boyu var türlü türkü huyu var 89 54 Yanıtla
  • Necip2615 Necip2615:
    bütün acı gerçekler er yada geç çıkacak 106 12 Yanıtla
  • Eşref Ceylan Eşref Ceylan:
    Saçmalığa bak niye zorda olalım sanki yıllardır olamıyormuşuz gibi biz zaten son 3 yıldır şampiyonuz bunu kim ister hangi klübün başkanı herkes biliyor 18 28 Yanıtla
  • mesut mesut:
    eee o zaman açıkla bizde taraftar olarak bilelim ne konuştunuz da o konulara girmeyelim diyorsun başkan. bizi zan altından kurtar ??? 33 3 Yanıtla
  • 123456 123456:
    Futbolumuz temiz değil. kim ne derse desin ben ne TFF ye ne de kulüplerin hiç bir söylemlerine inanmıyorum. Dünya kupasında bile şike yapılmış bizdemi yapılmayacak Allah aşkına. 34 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
