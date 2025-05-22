Dursun Özbek'ten ''Federasyon başkanı kupayı takdim etmeye gelecek mi?'' sorusuna olay yanıt - Son Dakika
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Dursun Özbek'ten ''Federasyon başkanı kupayı takdim etmeye gelecek mi?'' sorusuna olay yanıt

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Dursun Özbek\'ten \'\'Federasyon başkanı kupayı takdim etmeye gelecek mi?\'\' sorusuna olay yanıt
22.05.2025 12:19  Güncelleme: 12:53
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Dursun Özbek\'ten \'\'Federasyon başkanı kupayı takdim etmeye gelecek mi?\'\' sorusuna olay yanıt
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün taraftarlarını şampiyonluk kutlamalarına davet etti. Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla ilgili ''Federasyon başkanı kupayı takdim etmeye gelecek mi?'' şeklindeki soruya, ''Normalde kupa, federasyonun belirlediği birileri tarafından veriliyor. Bize ulaşmış bir bilgi yok kupayı kimin vereceğiyle ilgili.'' yanıtını verdi.

Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, bugünkü antrenman öncesinde soruları yanıtladı.

Dursun Özbek şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili, "Bu hafta sonu Göztepe'yle oynayacağız ve Başakşehir maçıyla sezon bitecek. Türkiye Ligi'nin şampiyonu Galatasaray. Tüm camia olarak bunun keyfini ve mutluluğunu hep beraber yaşadığımız günlerdeyiz. Kutlamalarımız Yenikapı'da yapılacak. Galatasaray taraftarının Yenikapı'ya sığmayacağını düşünüyorum. Buradan çağrı yapıyorum, Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır şekilde şampiyonluğumuzu kutlayalım." dedi.

GS Plus uygulamasını tanıtan Özbek, "Platformun içinde çok önemli uygulamalar olacak. Galatasaray'ın geleceği için çok önemli faktörler. Bilet almak isteyenler, bu platform üzerinden öncelikle olarak ulaşacak. GS Premium üyeleri Yenikapı'daki kutlamalarımızı izleme şansına sahip olacak. Galatasaray rekorların takımı, geçtiğimiz sezonlarda buna hepiniz şahit oldunuz. Bu uygulamada da rekor kırılmasını ve Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır şekilde olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

"BİZE ULAŞMIŞ BİR BİLGİ YOK"

Özbek, "Federasyon başkanı kupayı takdim etmeye gelecek mi?" sorusunu şöyle yanıtladı, "Herhangi bir bilgimiz yok. Normalde kupa, federasyonun belirlediği birileri tarafından veriliyor. Bize ulaşmış bir bilgi yok kupayı kimin vereceğiyle ilgili."

Dursun Özbek\'ten \'\'Federasyon başkanı kupayı takdim etmeye gelecek mi?\'\' sorusuna olay yanıt

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Dursun Özbek, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek'ten ''Federasyon başkanı kupayı takdim etmeye gelecek mi?'' sorusuna olay yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hakan1421:
    yani kibarca İbrahim hacıfeneroğlu kupayı vermesin, belirlediği başka bir kişi versin diyor 28 11 Yanıtla
  • Emrah Özer:
    mhk başkanı versin ne de olsa en çok katkıyı o yaptı 4 6 Yanıtla
  • mehmet topcu:
    TFF ye haber salın kupayı ALİ KOÇ versin... 8 0 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    Aman ferderadyon bşk,nı olacak kişi aloy,la acur,un yanına gitsin onların hüznüne ortak olsun elinden,de kupa falan sakın almayın durum sıkıntılı 0 0 Yanıtla
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