Dursun Özbek'ten Galatasaray Vurgusu - Son Dakika
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Dursun Özbek'ten Galatasaray Vurgusu

27.06.2026 15:01
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün geleceği için önemli projeler üzerinde çalışıldığını belirtti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı camianın ortak gücüyle çok önemli bir eşiğe geldiklerini söyledi.

Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında konuştu.

Genel kurula katılan herkesin her detayı bilmesi için sunumunu büyük bir titizlikle hazırladığını belirten Özbek, "Bize emanet edilen değerleri, daha iyi hale getirmek istiyoruz. Daha büyük bir Galatasaray bırakmak için çalışıyoruz. Mayıs ayındaki seçimde ne söz verdiysem, onu yapıyorum. Kimse başka bir şey düşünmesin. Ben Galatasaray'ın çocuğuyum. Ben Galatasaray'ın neferiyim." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, Aslantepe Vadisi projesinde kullanılacak krediye değinerek, "Aslantepe Vadisi projesi için kullanacağımız kredi, bir yatırım kredisidir. Bu projeyi kredilendirmek için VakıfBank ile görüşmelerimiz oldu. Bankalar, bir projenin gerçekleşebileceğine inanmasa o proje için bir kuruş bile vermez. VakıfBank, projemizi inceledikten sonra bizim için 10 yıllık proje kredisi hazırladı. İmzalamadım. Sizden bu yetkiyi alırsam imzalayacağım. Aslantepe Vadisi projesi, Galatasaray'ın yüzyılının projesidir. Torunlarımıza, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli projedir. Sportif başarılarımızın sürmesi de gündemimizde." diye konuştu.

Geride kalan 4 senede Galatasaray için çalıştıklarını aktaran Özbek, şunları kaydetti:

"Galatasaray'ın varlıklarını ve sportif başarısını belli bir seviyeye getirdik. İnanın ki bir eşiğe geldik. Herkesin gıpta ettiği bir eşiğe geldik. Birçok farklı şey duyuyoruz. Herkes 'Galatasaray, Türkiye'nin Bayern Münih'i oldu.' diyor. Bu hepimizin eseri. Ortak gücümüzün eseri. Bu geldiğimiz eşiği de beraber aşacağız."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Dursun Özbek, Galatasaray, Ekonomi, Finans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek'ten Galatasaray Vurgusu - Son Dakika

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