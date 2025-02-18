Dursun Özbek: TFF'nin Daveti Samimiyetsiz

Spor

Dursun Özbek, TFF'nin derbi öncesinde yaptığı davet çağrısını samimiyetsiz bulduğunu açıkladı

"Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum"

Serhan TÜRK, İstanbul - GALATASARAY Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TFF Yönetimini samimiyetsiz bulduğunu söyleyerek, derbi için yapılan yarınki davet için "Bu toplantının tarafı olmayacağım" dedi.

Dursun Özbek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada TFF'ye seslenerek; "Şimdi mi belirttiğiniz değerler aklınıza geldi? 8 aydır görevdesiniz. Farkında değil misiniz, Türk futbolunun nereye geldiğinin...Arkadaşlarımla mektubu paylaştım, söylenen ifadelere şüphe ile yaklaştım. Rizespor maçına 1 saat kala TFF, toplantıyı duyurdu. Endişelerimde ne kadar haklı olduğumu gördüm. Asıl amaçları başkaydı. Bir de daha henüz cevap almadan, oynayacağımız maça 1 saat kala cevabımız beklenmeden çağrının yapılma sebebini takdirinize bırakıyorum. Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum. Bu toplantının tarafı olmayacağım" şeklinde konuştu.