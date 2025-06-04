Dursun Özbek ve Ali Koç\'u karşı karşıya getiren transfer

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında sezon boyunca kapışan Galatasaray ve Fenerbahçe, şimdi de transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip Lille'den ayrılan Jonathan David için karşı karşıya geldi.
Galatasaray, Victor Osimhen'in takımdan ayrılma ihtimaline karşı 25 yaşındaki yıldız oyuncu Jonathan David'i gündemine aldı. Okan Buruk, deneyimli oyuncunun transferine onay verdi.
Öte yandan Fenerbahçe'de Dzeko'nun ayrılmasının ardından rotasını Kanadalı golcüye çevirdi. Sarı-lacivertlilerin lig bitmeden temasa geçtiği David ile görüşmelerini sürdürürken, önümüzdeki günlerde görüşmeleri hızlandırmayı planlıyor.
Jonathan David, geriden kalan sezonda Lille ile 49 maça çıktı, 25 gol atıp, 12 asist yaptı. Yıldız isim, sözleşmesinin bitimiyle takımından ayrıldı.
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