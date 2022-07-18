Dursunbey'de Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası heyecanı - Son Dakika
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Dursunbey'de Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası heyecanı

18.07.2022 09:31
Dursunbey'de Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası heyecanı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası çeyrek final müsabakaları Dursunbey Saz bölgesinde gerçekleşiyor.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası çeyrek final müsabakaları Dursunbey Saz bölgesinde gerçekleşiyor. Vatandaşların ilgi gösterdiği müsabakalar renkli görüntülere sahne oluyor.

Dursunbey Belediyesi öncülüğünde Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen, Atlı Okçuluk Batı grubu Türkiye Şampiyonası çeyrek final müsabakaları başladı. Saz mesire alanında düzenlenen çeyrek final müsabakalarına Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden 110 sporcuların katıldığı müsabakalarda ilk gün tabya bendi, ikinci gün ise kabak bendi kategorilerinde yarışmalar yapıldı.

Gelenekler yaşatılıyor

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Dursunbeylilerin geleneksel sporlara olan ilgisinin büyük olduğunu vurgulayarak, "Dursunbey Belediyesi olarak bizler de geleneklerimizi yaşatmak, onları gelecek nesillere aktarmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu yarışmaların düzenlenmesinde bize her daim destek olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmaların ardından yapılan ödül töreninde dereceye giren sporculara protokol tarafından madalyaları takdim edildi. Yarışmalar sonucu yetişkinler genel klasmanda birinci Abdullah İdris, ikici Davut Çakır, üçüncü ise Alperen Alptekin oldu. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursunbey'de Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası heyecanı - Son Dakika

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