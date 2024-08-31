Dusan Tadic: 'Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dusan Tadic: 'Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum'

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Alanyaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum' dedi. Tadic, ayrıca hedeflerine ulaşmak istediklerini ve rakip kalecinin öne çıkmayı sevdiğini bildiklerini belirtti.

31.08.2024 00:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Dusan Tadic: "Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum"

Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic:

"Rakip kalecinin öne çıkmayı sevdiğini biliyorduk"

"Umarım hedefimize ulaşırız"

" Manchester United, dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi"

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Alanyaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından attığı iki golle galibiyetin mimarlarından olan Dusan Tadic, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Tadic, "Bugün bana göre çok önemli bir galibiyet elde ettik. Özellikle ilk yarıda biraz daha fazla gol atabilirdik. Yapmış olduğumuz baskı çok fazlaydı, fakat maalesef bunları değerlendiremedik. İkinci yarıya tam olarak istediğimiz gibi başlayamadık ve rakibe pozisyonlar verdik. Atmış olduğumuz ikinci gol çok değerliydi. Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Taraftarlarımıza da vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Umarım hedefimize ulaşırız"

Fenerbahçe camiası olarak kupa kazanmak istediklerini vurgulayan yıldız oyuncu, "Her gün bunun hayalini kuruyorum. Zaten bu yüzden Fenerbahçe'ye gelmeye karar verdim. Burası inanılmaz taraftarlara ve tarihe sahip bir camia. Herkes bunu gerçekten çok istiyor. Bunu da her antrenmanda göstermeye çalışıyoruz. İsteğimiz ve arzumuz bu kupaları elde etmek yönünde. Umarım hedefimize ulaşırız" şeklinde konuştu.

"Takım arkadaşlarımı mutlu etmeyi seviyorum"

Asist yapmayı gol atmaktan daha çok sevdiğini söyleyen Tadic, "Bazen gol atıyorum bazen de asist yapıyorum. Asist yapmayı biraz daha çok seviyorum diyebilirim. Çünkü takım arkadaşlarımı mutlu etmeyi seviyorum. Tabii bu durum oynadığımız müsabakaya göre değişiklik gösteriyor. Sonuç olarak hepimiz, bu takım için galibiyet almak için çalışıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Gol sonrası takım arkadaşlarıyla girdiği diyologlar hakkında da konuşan 35 yaşındaki oyuncu, "Gol attığımız zaman aramızda bu konuşmaları gerçekleştirebiliyoruz. Maçın içinde küçük detaylar oluyor. O golü attığınız zaman küçük detayları aramızda konuşuyoruz. Birbirimize bilgi vermek ve yaptığımız yanlışları düzeltebilmek için bu konuşmaları gol attıktan sonra konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Rakip kalecinin öne çıkmayı sevdiğini biliyorduk"

Attığı gol ve kaleci Livakovic'in uzun pası hakkında konuşan Dusan Tadic, "Livakovic'in asistinde attığı gol ile alakalı sorulan soruyu da cevaplayan Tadic, "Bunu her antrenmanda sürekli olarak çalışıyoruz. Zaten teknik heyet de bize bu bilgileri sağlıyor. Neleri daha iyi yapabileceğimiz konusunda ve kaleden oyun başlangıcı konusunda çalışıyoruz. Bu anlamada teknik heyetin haklarını da teslim etmemiz gerekiyor. Özellikle kaleci Livakovic'in de hakkını teslim etmek gerekiyor. Aynı zamanda Edin Dzeko'yu da vücudunu iyi kullanarak pozisyonun gerçekleşmesini sağladığı için tebrik etmek gerekir. Bana göre bir tebrik de kaleci hocamız Sandro'ya olmalı. Çünkü rakip kalecilerle ilgili olarak bizlere sürekli bilgiler veriyor. Rakip kalecilerle alakalı maç içerisinde neler yapmamız gerektiği hakkında bilgiler veriyor. Maçtan önce de rakip kalecinin öne çıkmayı sevdiği bilgisini bize verdi. Hepsinin hakkını teslim etmek gerekiyor" dedi.

Maç maç düşünerek ilerlediklerini söyleyen Tadic, "Eğer şampiyon olmak istiyorsak bu şekilde yapmamız gerekiyor. O yüzden bizim oynayacağımız ilk maç bizim için en önemli maç. Taraftarlarımız ise her maça hazırlar. Daima tribünlerde bizi desteklemek için hazırlar. Bize her zaman enerji veriyorlar" diye konuştu.

"Manchester United, dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi"

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri hakkında da düşüncelerini aktaran Dusan Tadic, "Manchester United dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Onlarla kendi evimizde oynayacak olmamız çok güzel olacak. Orada çok fazla arkadaşım var. Teknik direktörlerini de tanıyorum. Dolayısıyla onları yeniden görecek olmak beni heyecanlandırıyor. Onlarla rakip olacağım için mutluyum. Kura ile ilgili olarak da zor bir kura olduğunu söyleyebilirim. Ama biz takım olarak hazırız. Taraftarlarımız için de heyecanlı bir şey olacaktır. Camia olarak bu durumun keyfini çıkartacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Dusan Tadic, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Dusan Tadic: 'Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:26 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk için dua etti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk için dua etti
22:30 Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
21:16 İşte metrobüs şoförünün ifadesi Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş
20:57 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız
19:56 Bir skandal olay da İstanbul’da Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
11:38 30 Ağustos’ta gökyüzünde mest eden manzara 30 Ağustos'ta gökyüzünde mest eden manzara
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
11:29 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
11:19 Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı
10:39 Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
10:29 Almanya’da Otomobil Fiyatları Türkiye’yi Kıskandırıyor Almanya'da Otomobil Fiyatları Türkiye'yi Kıskandırıyor
10:28 Rusya’da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı Rusya'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 01:23:50. #1.12#
SON DAKİKA: Dusan Tadic: 'Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement