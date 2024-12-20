Dusan Tadic'ten takım arkadaşlarına zehir zemberek sözler - Son Dakika
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Spor

Dusan Tadic'ten takım arkadaşlarına zehir zemberek sözler

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Fenerbahçe'de kaptan Dusan Tadic, 2 puan kaybettikleri Eyüpspor karşılaşmasının ardından dikkat çeken ifadeler kullandı. Takım adına özeleştiride bulunan Tadic, "Sorumluluk almalıyız. Erkek gibi sorumluluk almamız gerekiyor. Hataları düzeltmek için bir erkek gibi öne çıkmamız gerekiyor. Herkes özeleştirisini yapmalı. Tabii ki şanssızlıklar yaşıyoruz ama bunlar mazeret değil" dedi.

20.12.2024 23:21
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir yara aldı. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Dusan Tadic, puan kaybının ardından zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

"ÇOK FAZLA ŞANS YARATTIK AMA ÇOK KOLAY GOL YEDİK"

Tecrübeli yıldızın açıklamaları şu şekilde;

"Çok fazla şans yarattık. İkinci yarıya bakınca, yarattığımız şanslar vardı. Rakip kalecinin kurtarışları, direkten dönenler vardı. Çok fazla şans yarattık ikinci yarı ama kalemizde çok kolay gol gördük. Maça da iyi başlamadık. Bu bizim sorumluluğumuz. Başkanımız, yöneticilerimiz, sportif direktörümüz bize fazlasıyla destek oluyor.

"ERKEK GİBİ SORUMLULUK ALMAMIZ GEREKİYOR"

Bunun sorumluları bizleriz. Hepimiz aynaya bakmalıyız. Kendimden başlayarak, neyi daha iyi yapabiliriz sorgulamalıyız. Bu bizim sorumluluğumuzda. Sorumluluk almalıyız. Erkek gibi sorumluluk almamız gerekiyor. Hataları düzeltmek için bir erkek gibi öne çıkmamız gerekiyor. Herkes özeleştirisini yapmalı. Tabii ki şanssızlıklar yaşıyoruz ama bunlar mazeret değil. Bizler Fenerbahçe'yiz. İyi bir görüntü sergilemedik ve iyi bir sonuç alamadık. Bize inananları hayal kırıklığına uğrattık. Bu bir sorumluluğumuz ve hatalarımız."

Dusan Tadic\'ten takım arkadaşlarına zehir zemberek sözler

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Son Dakika Spor Dusan Tadic'ten takım arkadaşlarına zehir zemberek sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Vatanperver:
    Haybeye golü aldınız yine, canere dirsek arkasından gol, fenerasyon boş durmuyor.. 59 7 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Harambahçe hak edilmeyen puanı aldı 44 8 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    adı üstünde erkek gibi diyosun...nerde civcivde o erkek 32 12 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    her top alışında rakibe arkasını dönüp çalım atmaya çalışan onu da beceremeyen adam takım arkadaşlarını eleştirmiş (!) 21 6 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    dokumdunmu yere yatarsan nah puan alırsın 16 4 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    haklı konuşuyor .bu kadarmı beceriksiz bir araya gelir . bunlardan cacıkda olmaz 17 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KOMUTANINIZ GALATASARAY KOCANIZ GALATASARAY BABANIZ GALATASARAY ŞİKEDEN BAHCE 8TAŞ HAMSİKUSU 10 7 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    BUNU SÖYLEYECEK SON ADAMSIN. ÖNCE SENİ GÖRELİM SAHADA 9 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hemen Ağlayın adiler takımda ruh yok 7 2 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    Tadilat Morinhonun yerini hemen devir almalıdır geleceğin en iyi teknik direktörü olacak bu Tadic 3 5 Yanıtla
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