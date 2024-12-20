Dusan Tadic\'ten takım arkadaşlarına zehir zemberek sözler

Spor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir yara aldı. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Dusan Tadic, puan kaybının ardından zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

"ÇOK FAZLA ŞANS YARATTIK AMA ÇOK KOLAY GOL YEDİK"

Tecrübeli yıldızın açıklamaları şu şekilde;

"Çok fazla şans yarattık. İkinci yarıya bakınca, yarattığımız şanslar vardı. Rakip kalecinin kurtarışları, direkten dönenler vardı. Çok fazla şans yarattık ikinci yarı ama kalemizde çok kolay gol gördük. Maça da iyi başlamadık. Bu bizim sorumluluğumuz. Başkanımız, yöneticilerimiz, sportif direktörümüz bize fazlasıyla destek oluyor.

"ERKEK GİBİ SORUMLULUK ALMAMIZ GEREKİYOR"

Bunun sorumluları bizleriz. Hepimiz aynaya bakmalıyız. Kendimden başlayarak, neyi daha iyi yapabiliriz sorgulamalıyız. Bu bizim sorumluluğumuzda. Sorumluluk almalıyız. Erkek gibi sorumluluk almamız gerekiyor. Hataları düzeltmek için bir erkek gibi öne çıkmamız gerekiyor. Herkes özeleştirisini yapmalı. Tabii ki şanssızlıklar yaşıyoruz ama bunlar mazeret değil. Bizler Fenerbahçe'yiz. İyi bir görüntü sergilemedik ve iyi bir sonuç alamadık. Bize inananları hayal kırıklığına uğrattık. Bu bir sorumluluğumuz ve hatalarımız."