Düşme hattındaki Bucaspor 1928, yarın Gemlik Sümerbey deplasmanında moral arıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düşme hattındaki Bucaspor 1928, 3'üncü Lig 2'nci Grup'un 13'üncü haftasında yarın deplasmanda Gemlik Sümerbey ile karşılaşacak. Son 5 maçında 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan 8 puanlı İzmir temsilcisi, 25 puanla 3. sıradaki Bursa ekibini yenerek moral bulmayı amaçlıyor.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde çıktığı İzmir derbisinde Karşıyaka'ya 2-1 mağlup olan düşme hattındaki Bucaspor 1928 yarın deplasmanda zirve yarışı veren Gemlik Sümerbey ile kozlarını paylaşacak. Gemlik Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak 13'üncü hafta maçını Taner Tuncer yönetecek. Ligde son 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alan 8 puanlı İzmir temsilcisi, 25 puanı bulunan 3'üncü sıradaki Bursa ekibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Bucaspor'da sarı kart cezalısı Muzaffer Buğra Hotur forma giyemeyecek.
Kaynak: DHA
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