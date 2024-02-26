Icardi\'den Fenerbahçe\'ye olay gönderme

Çağlar Yıldırım:

İcardi paşa fener hakemler ve tff sayesinde olmayan penaltılar verildikce ve onların utanmadan maçı kazandık demeleri gösteriyor ki hakemler ve tff bu sene penaltibahceyi şampiyon yapabilir utanmazlar ozamanda hakkimizla şampiyon olduk gibi safsatalari dizerler birde fener cumhuriyeti diyoorlar bir cumhuriyet var oda Türkiye Cumhuriyeti devleti dir orda bile ayrımcılık yapiyorlar