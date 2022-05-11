Düzce adım adım finallere gidiyor - Son Dakika
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Düzce adım adım finallere gidiyor

11.05.2022 10:43
Düzce adım adım finallere gidiyor

İller arası voleybol turnuvasında Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYGM takımı güçlü rakiplerini yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.

İller arası voleybol turnuvasında Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYGM takımı güçlü rakiplerini yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.

Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, yurtlarda kalan öğrencilerin sportif faaliyetlere katılmasını sağlamak ve gençlerin birbirleriyle kaynaşmasını sağlamak amacıyla başlatılan ve bu yıl 34.'ncüsü yapılan iller arası voleybol müsabakaları Türkiye finalleri Kırşehir'de başladı. Müsabakalarda Trabzon ve Konya'yı yenerek turnuva dışına iten GSB Düzce Yurtlar takımı gruptan çıkmayı garantiledi.

Alınan başarılı neticelerin ardından Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'da voleybol takımına başarılar diledi. İsa Yazıcı, "KYGM 34. İller Arası Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda GSB Düzce Yurtlar takımımız gruptan çıkmayı garantiledi. Kırşehir'de gerçekleşen turnuvada Trabzon ve Konya mücadelelerini galip bitiren takımımızı tebrik ediyoruz. Haydi gençler, böyle devam" dedi. - DÜZCE

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Kredi Yurtlar Kurumu, voleybol, gençlik, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Düzce adım adım finallere gidiyor - Son Dakika


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