Düzce Akademi U10 Basketbol Yerel Ligi Şampiyonu - Son Dakika
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Düzce Akademi U10 Basketbol Yerel Ligi Şampiyonu

Düzce Akademi U10 Basketbol Yerel Ligi Şampiyonu

Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen U10 Basketbol Yerel Ligi'nde şampiyon olan takım Düzce Akademi oldu. 7 takımın katıldığı müsabakalarda Düzce Akademi birinci, Düzce Gelişim Spor Kulübü ikinci ve Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü üçüncü oldu. Ödüller, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan tarafından verildi.

01.07.2024 10:16
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DÜZCE(İHA) – Düzce 18 Temmuz Spor Salonunda yapılan U10 Basketbol Yerel Liginin şampiyonu Düzce Akademi oldu.

U10 basketbol yerel lig müsabakaları sona erdi. 11-30 Haziran 2024 tarihleri arasında 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapılan U10 Basketbol Yerel Ligi'ne 7 takım katıldı. Müsabakalar sonunda Düzce Akademi A birinci, Düzce Gelişim Spor Kulübü ikinci, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan verdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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