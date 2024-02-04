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Düzce Atletik, Gallardo'ya yenilerek play-offlara gitmeye hak kazandı - Son Dakika
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Spor

Düzce Atletik, Gallardo'ya yenilerek play-offlara gitmeye hak kazandı

Düzce Atletik, Gallardo\'ya yenilerek play-offlara gitmeye hak kazandı

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Düzce Atletik, sahasında karşılaştığı Gallardo'ya 84-64'lük skorla yenildi. Düzce Atletik bu sonuçla ligi 3. sırada tamamlayarak play-offlara gitmeye hak kazandı.

04.02.2024 19:12
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Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Düzce Atletik, sahasında karşılaştığı Gallardo'ya 84-64'lük skorla yenildi. Düzce Atletik bu sonuçla ligi 3. sırada tamamlayarak play-offlaraq gitmeye hak kazandı.

Hakemler: Recep Gürkan Özkan, Oğuzhan Güzel, Arman Atlı

Düzce Atletik: Hamide Nur Gürbüz, Melike Nur Gürbüz, Rümeysa Gülbahar, İclal Hançer, Aylin Karagöz, Nisanur Al, Gamze Namlıtürk, Esma Çengel, Azra Hatice Kaplan, Sude Zengin, Fatma Bengisu Ağın, İrem Nur Özdamar

Gallardo SK: Cansu Aslan Cankurt, Dide Müge Yazıcı, Ecrin Köse, Gizem Kaymaz, Gözde Bostan, Melda Keskintimur, Melike Gültekin, Nazlı Çalışkan, Neslihan Aydın, Semanur Ersoy, Sena Aydemir, Sude Gündüz, Tuğçe Alan

1. Periyot: 25-19 (Gallardo lehine)

Devre: 54-36 (Gallardo lehine)

3. Periyot 69-53 (Gallardo lehine) - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Düzce Atletik, Gallardo'ya yenilerek play-offlara gitmeye hak kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce Atletik, Gallardo'ya yenilerek play-offlara gitmeye hak kazandı - Son Dakika
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