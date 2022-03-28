Düzce Atletik potada esmeye devam ediyor - Son Dakika
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Düzce Atletik potada esmeye devam ediyor

28.03.2022 10:03
Düzce Atletik potada esmeye devam ediyor

Türkiye Basketbol Federasyonu Basketbol Gençler Ligi (BGL) kategorisinde güçlü rakipleriyle mücadele eden Atletik Spor Kulübü, basketbolda ekol olmuş köklü rakipleri ile başa baş mücadele ediyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu Basketbol Gençler Ligi (BGL) kategorisinde güçlü rakipleriyle mücadele eden Atletik Spor Kulübü, basketbolda ekol olmuş köklü rakipleri ile başa baş mücadele ediyor. Ligde haftanın oyuncusu ve haftanın beşlisine 2 oyuncu sokmayı başardı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Basketbol Gençler Ligi (BGL) A grubunda mücadele eden Düzce Atletik Basketbol takımı 10. haftada deplasmanda İstanbul Üniversitesi'ni 72-62 mağlup etmişti. Grubunda Fenerbahçe, BOTAŞ, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Yıldızlar, Hatay spor, Beşiktaş, Kepez Belediyesi Antalya 07 spor gibi güçlü rakipleriyle mücadele eden Düzce Atletik puan tablosunda 15 puanla 4. sırada yer alıyor.

Haftanın oyuncusu Düzce Atletik'ten

Türkiye Basketbol Federasyon tarafından değerlendirilen haftanın istatistikleri sonunda Düzce Atletik forması giyen Melike Nur Gürbüz yaptığı trible-double'la Basketbol Gençler Ligi'nin 10. haftasına damga vurdu. 12 sayı, 14 ribaunt, 11 asist, 5 top çalma, 22 verimlilik puanı ile haftanın oyuncusu seçildi.

Haftanın 5'ine 2 oyuncu

Düzce Atletik İstanbul Üniversitesi karşısında oynadığı başarılı maçın ardından A grubunda 2 oyuncusunu haftanın 5'ine sokmayı da başardı. Haftanın 5'inde Sena Nur Demir ve Melike Nur Gürbüz ile birlikte İstanbul Yıldızlarından Gizem Yaman, BOTAŞ'tan Ceylin Beyza Altunpa ve Fenerbahçe'den Selen İrem Baş'ta yer aldı.

Düzce Atletik 11. Hafta mücadelesini ise 4 Nisan Pazartesi günü Hatayspor ile yapacak. Bahçeşehir Spor Salonunda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. - DÜZCE

Düzce Atletik potada esmeye devam ediyor
Düzce Atletik potada esmeye devam ediyor
Düzce Atletik potada esmeye devam ediyor

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Kaynak: İHA

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