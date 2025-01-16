Düzce Belediye Başkanı, Yüzme Başarılı Sporcularını Ağırlayıp Ödüllendirdi - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı, Yüzme Başarılı Sporcularını Ağırlayıp Ödüllendirdi

Düzce Belediye Başkanı, Yüzme Başarılı Sporcularını Ağırlayıp Ödüllendirdi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 10-11 yaş kategorisinde yüzme müsabakalarında altın ve bronz madalya kazanan sporcuları tebrik ederek ödüllendirdi. Sporcuların başarıları Düzce'nin gurur kaynağı oldu.

16.01.2025 12:57  Güncelleme: 13:01
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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Düzce'nin Yüzme branşı tarihine adını yazdıran sporcuları ağırlanarak ödüllendirildi.

Başkan Faruk Özlü, 10-11 yaş kategorisinde yüzme müsabakalarında büyük başarılar elde eden sporcuları tebrik etti. Altın madalya kazanan Nefin Olur ile Asel Mutlu ve bronz madalya kazanan Ece Neva Şenovalı, Düzce'nin yüzme branşına kazandırdıkları başarılarla adlarını tarihe yazdırdılar.

Faruk Özlü, sporculara olan takdirini dile getirerek, "Sizlerin başarıları Düzce'mizin gurur kaynağı oldu. Sporun ve sporcunun kenti Düzce'miz, sizin gibi genç yeteneklerle nice başarılara sahip olmaya devam edecek. Hepinizi yürekten tebrik ediyor, gözlerinizden öpüyorum" şeklinde konuştu.

Sporcuların başarısı, Düzce'nin sporda elde ettiği başarıların birer göstergesi olurken, genç sporculara daha büyük hedeflere ulaşma konusunda da ilham verdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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