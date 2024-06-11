Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi Yaz Okulu Başlıyor

Spor

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi yaz okulu 1 Temmuz'da kapılarını açıyor. 5-6 ve 7-13 yaş gruplarına yönelik yaz okulunda 25 branşta eğitimler düzenlenecek. Kayıtlar ise 28 Haziran'a kadar sürecek.

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, yıl boyu sürdürdüğü eğitim çalışmalarını yaz döneminde de devam ettirecek. Bu yıl 25 branşta atölyelerin açılacağı yaz okullarına katılmak isteyenler için kayıt başvuruları 28 Hazirana kadar devam edecek. 5-6 yaş ile 7-13 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği yaz okulunda, 09.30-13.00 saatleri arasında dini değerler eğitimi, 13.30-17.00 saatleri arasında ise etkinlik atölyeleri eğitimleri gerçekleştirilecek.

Hem fiziksel hem zihinsel gelişim esas alınıyor

5-6 yaş grubu çocuklara yönelik bale, görsel sanatlar, tasarım, fiziksel gelişim, ritim, minik şefler mutfağı, değerler eğitimi ve eğitici drama olmak üzere 8 farklı alanda atölyeler açılacak. 7-13 yaş aralığındaki çocuklar için ise; İngilizce, değerler eğitimi, tasarım atölyesi, mutfak atölyesi, görsel sanatlar, karikatür atölyesi, fiziksel gelişim, masa tenisi, piyano, ritim, keman, gitar, halk oyunları, modern dans, eğitici drama, zeka oyunları ile etkili ve hızlı okuma olmak üzere 17 farklı alanda eğitimler düzenlenecek.

1 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Yaz Okulu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler 0380 523 02 44 numaralı hat üzerinden iletişime geçebilecekler. - DÜZCE