Düzce Belediyesi Güreş İhtisas Kulübü, Bilecik\'te Şampiyon Oldu

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Düzce Belediyesi Güreş İhtisas Kulübü, Bilecik'te düzenlenen Okul Sporları B Grup Şampiyonası'nda takım halinde birinci oldu.

Bilecik'te düzenlenen Okul Sporları B Grup Şampiyonası, 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Büyük bir heyecana sahne olan organizasyona katılan Düzce Belediyesi Güreş İhtisas Kulübü sporcuları bireysel dereceler elde etmelerinin yanında, takım halinde birincilik kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada, kulüp sporcularından 48 kg'da Mert Halil İşler ve 52 kg'da Ensar Demirbayraklı birinci olarak altın madalya kazandı. 55 kg'da Onur Gezer ikinci, 60 kg'da Kağan Çaldıran üçüncü olurken, 65 kg'da Muhammed Taha Zurnacı da üçüncülük elde etti.

Düzce Belediyesi Güreş İhtisas Kulübü sporcuları elde ettikleri bu başarı ile Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı da kazandılar. - DÜZCE