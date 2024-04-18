Düzce Belediyesi Güreş Kulübü Sporcusu Türkiye 3\'üncüsü oldu

Spor

Düzce Belediyesi Güreş Kulübü sporcusu Sivas'ta düzenlenen U-15 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakarak Türkiye 3'üncüsü olarak Milli Takımı'na katılmaya hak kazandı.

Düzce Belediyesi ulusal şampiyonalarda birçok branşta başarılar kazanırken güreş müsabakalarında da sporcu yetiştirmeye devam ediyor. Güreş Kulübü bünyesinde başarılı kariyerlerine devam eden gençler Sivas'ta düzenlenen U-15 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'ndan derece ile döndüler. 48 kilogramda rakiplerini geride bırakan Ensar Demirbayraklı, müsabakalarda Türkiye 3'üncüsü olurken aynı şampiyonada 52 kilogramda da Kaan Çaldıran Türkiye 5'incisi oldu.

U-15 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nı 3'üncü olarak tamamlayan Ensar Demirbayraklı bu başarısı ile Güreş Milli Takımı'na katılmaya hak kazandı. Demirbayraklı, kısa süre içinde başlayacak uluslararası müsabakalarda hem Düzce'yi hem de ülkemizi temsil edecek. - DÜZCE