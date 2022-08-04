Mahalle parkına fitness aletleri yerleştirildi - Son Dakika
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Mahalle parkına fitness aletleri yerleştirildi

04.08.2022 14:27
Mahalle parkına fitness aletleri yerleştirildi

Düzce Belediyesi şehrin dört bir yanında çocuklar ve yetişkinler için parklar yapmaya devam ediyor.

Düzce Belediyesi şehrin dört bir yanında çocuklar ve yetişkinler için parklar yapmaya devam ediyor. Düzce Belediyesi vatandaşların talep ve isteklerini de yerine getiriyor. 2 mahalledeki parklara fitness aletleri yerleştirildi.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bahçelievler ve Yeşiltepe mahalle sakinlerinin fitness aleti talebini yerine getirdi. Düzcelilerin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri ve çocukların oyun oynayabileceği park alanlarının yapımı hızla ilerliyor. Bir yandan yeni parklar yapılırken bir yandan da bazı parklarda oyun grupları yenileniyor.

Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların istek ve taleplerini de ön plana alarak fitness aletleri olmayan parklarda yeni çalışma başlattı. Yeşiltepe ve Bahçelievler Mahalle parklarında yetişkinler için fitness aletlerinin yerleştirilerek mahalle sakinlerinin talebi yerine getirildi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Bahçelievler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mahalle parkına fitness aletleri yerleştirildi - Son Dakika

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