Düzce Belediyesi Spor Akademisi, Satrançta İl Birincisi Oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Spor Akademisi Türkiye Satranç Federasyonu Kulüpler Şampiyonası Düzce il yarışmalarında birinci oldu. Sporcular Türkiye finallerinde Düzce'yi temsil edecek.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü kurulduğu günden bu yana tüm branşlarda başarılı olmaya devam ediyor. Türkiye Satranç Federasyonu Kulüpler Şampiyonası Düzce il yarışmalarında Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü yenilgisiz şampiyon olmayı başardı.

11 kulübün katıldığı Düzce yarışmalarında Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü birinci, Aydınpınar Spor Kulübü ikinci ve Düzce 81 Genç Spor Kulübü üçüncü oldu. Bu sıralama sonucunda birinci olan Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü, 28 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde Denizli'de yapılacak olan Türkiye Kulüpler Şampiyonası Finallerinde Düzce ilini temsil etme hakkını kazandı. - DÜZCE