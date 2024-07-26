Düzce Belediyesi \'Spor Mahallemizde\' Projesiyle Çocukları Spora Teşvik Ediyor

Spor

Düzce Belediyesi, 'Spor Mahallemizde' projesi çerçevesinde Dereli Tütüncü Mahallesi çocukları çeşitli spor etkinlikleri yaptı. Gençler ve çocuklar voleybol, futbol, cornhole, taç, tenis satranç ve bocce oynadı.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 'Spor Mahallemizde' adlı projesinin üçüncüsü yapıldı. Düzce Belediyesi'nin Spor Mahallemizde etkinliğinde çocuklar teknelojiden uzaklaşıp hem spor yaptı hem de eğelendi. Çocuklar etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Etkinliğe katılanlar voleybol, futbol, cornhole, taç, tenis, satranç ve bocce oynadılar. - DÜZCE