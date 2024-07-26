Düzce Belediyesi 'Spor Mahallemizde' Projesiyle Çocukları Spora Teşvik Ediyor - Son Dakika
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Düzce Belediyesi 'Spor Mahallemizde' Projesiyle Çocukları Spora Teşvik Ediyor

Düzce Belediyesi \'Spor Mahallemizde\' Projesiyle Çocukları Spora Teşvik Ediyor

Düzce Belediyesi, 'Spor Mahallemizde' projesi kapsamında Dereli Tütüncü Mahallesi çocuklarına çeşitli spor etkinlikleri düzenledi. Gençler ve çocuklar voleybol, futbol, cornhole, taç, tenis, satranç ve bocce gibi sporlarla hem eğlendi hem de spor yapmanın keyfini yaşadılar.

26.07.2024 11:31  Güncelleme: 11:32
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Düzce Belediyesi, 'Spor Mahallemizde' projesi çerçevesinde Dereli Tütüncü Mahallesi çocukları çeşitli spor etkinlikleri yaptı. Gençler ve çocuklar voleybol, futbol, cornhole, taç, tenis satranç ve bocce oynadı.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 'Spor Mahallemizde' adlı projesinin üçüncüsü yapıldı. Düzce Belediyesi'nin Spor Mahallemizde etkinliğinde çocuklar teknelojiden uzaklaşıp hem spor yaptı hem de eğelendi. Çocuklar etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Etkinliğe katılanlar voleybol, futbol, cornhole, taç, tenis, satranç ve bocce oynadılar. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Düzce Belediyesi 'Spor Mahallemizde' Projesiyle Çocukları Spora Teşvik Ediyor - Son Dakika

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