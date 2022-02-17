Üye Girişi
Düzce bu hafta kent ormanında yürüyecek - Son Dakika

Düzce bu hafta kent ormanında yürüyecek

17.02.2022 09:30
Düzce bu hafta kent ormanında yürüyecek

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından her hafta sonu yapılan 'Düzce Yürüyor Yüzer Gülüyor' etkinliğinin rotası belli oldu.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından her hafta sonu yapılan 'Düzce Yürüyor Yüzer Gülüyor' etkinliğinin rotası belli oldu. Pazar günü yapılacak yürüyüşte halk Kent Ormanında yürüyecek.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Düzcelilerin hafta sonunun sosyal etkinlikle değerlendirmeleri için düzenlenen Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor etkinliği devam ediyor. Düzce'nin çeşitli turizm destinasyonlarında doğa ile iç içe yapılan etkinliğin 20 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek etabı Kalıcı Konutlar Bölgesi'nde bulunan Kent Ormanında yapılacak. Saat 09.00'da başlayacak olan etkinlik için 08.30'da Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden araçla kaldırılacak.

Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'da bütün Düzcelileri Pazar günü gerçekleştirilecek yürüyüşe davet etti. - DÜZCE

YORUMLAR
500

gençlik, Pazar, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Düzce bu hafta kent ormanında yürüyecek - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
09:12 Sıla'yı acımadan katletmişti! Sabıkası kabarık çıktı
09:11 Çürük meyve ekonomik meyve oldu, 5 liradan satılıyor! Sosyal medyada "çürük meyve" tepkisi
08:43 Barış Pınarı harekatını parola yaptılar ve ünlü sosyolog Nilüfer Narlı'yı böyle dolandırdılar
08:37 Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Gözler saat 14:00'a kilitlendi
08:34 Bergüzar Korel korkuttu! Koronavirüs testi pozitif çıktı
08:16 3600 ek gösterge genişliyor! Hangi meslekler dahil edildi, ne kadar ücret alacaklar? İşte detaylar
08:09 Fransa'da Cumhurbaşkanı adayından Öcalan paylaşımı geldi: Barış için serbest bırakılmalı
08:08 16 yaşında boğazı kesilerek öldürülmüştü! İşte Sıla Şentürk cinayetinin nedeni
08:06 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 17 Şubat güncel altın fiyatları
07:56 Bugün hava nasıl olacak: Yurt genelinde yağış yok? İşte bölgelerimize göre hava durumu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 09:37:35. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce bu hafta kent ormanında yürüyecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement