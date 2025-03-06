Düzce'de '19 Mayıs Spor Kampüsü' Projesi İçin İmzalar Atıldı - Son Dakika
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Düzce'de '19 Mayıs Spor Kampüsü' Projesi İçin İmzalar Atıldı

Düzce\'de \'19 Mayıs Spor Kampüsü\' Projesi İçin İmzalar Atıldı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kiremitocağı Mahallesi'nde inşa edilecek '19 Mayıs Spor Kampüsü' için Spor Toto Genel Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Proje, geniş bir spor salonunun yanı sıra çeşitli spor alanlarını da içerecek.

06.03.2025 13:24  Güncelleme: 13:27
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün Kiremitocağı Mahallesi'nde hayata geçireceği '19 Mayıs Spor Kampüsü' projesi inşa aşamasına geldi. Başkan Özlü, Spor Toto Genel Müdürlüğü ile Spor Kampüsünün inşa protokolü imzalandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün 'Spor Şehri Düzce' hedefi doğrultusunda projesi hazırlanan '19 Mayıs Spor Kampüsü'nün yapımı için imzalar atıldı. Başkan Dr. Faruk Özlü, Kiremitocağı Mahallesi'nde hayata geçirilecek proje için bir araya geldiği Spor Toto Genel Müdürü Ata Öztürk ile projenin yapım protokolünü imzaladı.

Başkan Özlü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yerini ve projesini geçen yıl hazırlamıştık. Şimdi de parası hazır. Kiremitocağı 19 Mayıs Spor Kampüsü inşa protokolünü Spor Toto Genel Müdürlüğü'nde imzaladık. Bize her zaman destek olan Gençlik ve Spor Bakanımız, değerli kardeşim Sayın Osman Aşkın Bak ile Genel Müdürümüz, değerli kardeşim Sayın Ata Öztürk'e teşekkür ediyorum. Hemen işe başlıyoruz. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 20 dönümlük alanda planlanan "19 Mayıs Spor Kampüsü" projesi kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, içinde birden fazla spor branşını barındıran büyük bir spor salonu inşa edilecek. Kampüs içerisinde amatör spor kulüplerinin kullanabileceği 45x90 metre ölçülerinde sentetik çim saha ve bu sahaya ait 500 kişilik çelik tribün yer alacak.

Proje, ayrıca hakem odaları, giyinme odaları, kafeterya, yönetim odası ve diğer sosyal alanlarıyla bin 100 metrekarelik bir alanda iki katlı bir spor tesisine de ev sahipliği yapacak. Kampüs, basketbol ve voleybol sahalarının yanı sıra açık ve yarı açık oturma alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları ve otoparkı da içinde bulunduracak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Faruk Özlü, Belediye, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Düzce'de '19 Mayıs Spor Kampüsü' Projesi İçin İmzalar Atıldı - Son Dakika

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