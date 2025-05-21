Düzce\'de 2025 Aile Yılı Oryantiring Etkinliği Düzenlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2025 Aile Yılı kapsamında labirent oryantiring etkinliği gerçekleştirildi.

Düzce Valiliği'nin koordinasyonunda Düzce Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliği ile düzenlenen 2025 Aile Yılı Oryantiring etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte aileler hem zihinsel, hem fiziksel becerilerini geliştirerek eğlence ve heyecan dolu anlar yaşadı. Düzce Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibinin gösterisi de büyük alkış aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, etkinliğe katılan çocuklara katılım belgesi takdim etti. - DÜZCE