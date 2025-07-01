Düzce\'de 2025 ASES Okçuluk Şampiyonası Devam Ediyor

Düzce'deki 2025 ASES Türkiye Okçuluk Şampiyonası, 18 yaş altı atışlarıyla sürdü.

Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Okçuluk Federasyonunca Düzce Belediyesinin desteğiyle Şıralık mevkisindeki Düzce Şehir Stadı'nda düzenlenen şampiyonaya 140 kulüpten 400 sporcu katılıyor.

Dün 15 yaş altı sporcuların yarıştığı turnuvanın ikinci gününde 18 yaş altı okçular atış yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, AA muhabirine, turnuvanın ikinci gününün de yüksek katılımla sürdüğünü belirtti.

Hava koşullarının da gayet iyi gittiğini aktaran Yazıcı, "Türkiye'nin dört bir yanından Düzce'mize gelen okçuluk sporuna gönül vermiş, iyi sporcu olma yolunda hızla ilerleyen sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak hem sahada hem de bu atmosferin dışında ailelerimize, gençlerimize hizmet etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Turnuvaya Antalya'dan katılan Diana Otcu, 2 yıldır okçuluk sporuna gönül verdiğini dile getirerek, "Turnuva çok heyecanlı ve eğlenceli geçiyor. Şimdi eleme yarışları var, ilerlemeye çalışıyorum. Uluslararası alanda derecelerim var, hedefim milli takıma seçilmek." ifadelerini kullandı.

Şampiyona, 4 Temmuz'da sona erecek.