Düzce\'de 7. Budokaido Avrupa Şampiyonası öncesi kortej yürüyüşü düzenlendi

Spor

Düzce'de yarın başlayacak 7. Budokaido Avrupa Şampiyonası öncesinde turnuvaya katılan ülkelerin sporcularıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonuyla düzenlenen yürüyüş, Cedidiye Meydanı'ndan başladı.

Şampiyonaya 20 ülkeden katılan 570 sporcu ve 50 antrenör, ülke flamaları ve pankartlarıyla kortejde yer aldı.

Vali Selçuk Aslan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'nın da katıldığı yürüyüş, Anıtpark Meydanı'nda son buldu.

Burada yapılan anonsla şampiyonaya katılan ülkeler tanıtıldı.

Yürüyüşün sonunda gazetecilere açıklama yapan Vali Aslan, antrenörlerle birlikte 620 kişilik kafileyi Düzce'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çok büyü bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Aslan, " Türkiye'de ilk kez düzenlenen şampiyonaya Düzce ev sahipliği yapıyor." dedi.

Anıtpark Meydanı'ndaki programın ardından Konuralp bölgesindeki Prusias Ad Hypium Antik Kenti gezen sporculara Konuralp pilavı ikram edildi.