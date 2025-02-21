Düzce\'de Bilek Güreşi Müsabakaları Tamamlandı

Spor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları yıldız kızlar ve erkekler bilek güreşi müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları kapsamında yıldızlar bilek güreşi müsabakaları yapıldı. Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara yıldız kızlarda 25, yıldız erkeklerde 33 toplamda ise 58 sporcu katılım sağladı. Dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi. - DÜZCE