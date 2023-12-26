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Düzce'de Cahit Zarifoğlu Yurdu şampiyon oldu - Son Dakika
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Düzce'de Cahit Zarifoğlu Yurdu şampiyon oldu

Düzce'de düzenlenen yurtlar arası erkek voleybol turnuvasında Cahit Zarifoğlu Yurdu birinci oldu. Yurt, Düzce'yi iller arası turnuvada temsil edecek.

Düzce\'de Cahit Zarifoğlu Yurdu şampiyon oldu
26.12.2023 - 10:32,
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de yurtlar arası erkek voleybol turnuvasının şampiyonu Cahit Zarifoğlu Yurdu oldu. Cahit Zarifoğlu Yurdu iller arası turnuvada Düzce'yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yurtlar arası voleybol turnuvasının Düzce Şampiyonu Cahit Zarifoğlu Yurdu oldu. çekişmeli geçen yurtlar arası erkek voleybol turnuvasında Cahit Zarifoğlu Yurdu birinci, Hafız Hasan Şen Yurdu ikinci ve Aliya İzzetbegoviç Yurdu ise üçüncü oldu.

Cahit Zarifoğlu Yurdu iller arası turnuvada Düzce'yi temsil edecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce'de Cahit Zarifoğlu Yurdu şampiyon oldu - Son Dakika
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