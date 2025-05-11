Düzce'de Off-Road Festivali Heyecanı

- Adrenalin tutkunları, Düzce'de buluşacak

DÜZCE - Düzce'de adrenalin tutkunlarını buluşturan off-road festivali bu yıl 34. kez düzenlenecek. 16- 19 Mayıs tarihleri arasında Gümüşova Kavlışan'da gerçekleşecek etkinlikte off-road gösterileri, kamp alanları ve rafting organizasyonları yapılacak.

Düzce Safari Off-Road Kulübü tarafından her yıl düzenlenen off-road festivali, bu yıl 16-19 Mayıs tarihleri arasında Gümüşova Kavlışan mevkisinde gerçekleştirilecek. Aksiyon ve maceraseverlerin keyif alacağı festivalin tanıtım yarışları yapıldı.

Tanju Acar: "Anlatmakla olmaz, gelip yerinde görmek gerek"

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Tanju Acar, tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, "2013 yılında kurulan bir derneğimiz var. Hepimizin farklı işleri var. Ben Ticaret ve Sanayi Odası'nda meclis başkanıyım. Ancak bu işlere gönül verdiğimiz için hafta sonları bir araya geliyoruz. Bu hafta sonu da çok güzel bir katılım ile keyifli bir yarış yapacağımızı düşünüyorum. Düzce'nin kamp yerlerinde bazı eksiklikler var. Altyapılar tamamlandığında, kampseverleri gönül rahatlığıyla buraya davet edebileceğiz. Katılım oldukça iyi oluyor ancak bazı eksiklikler nedeniyle mahcubiyet yaşıyoruz. Bu heyecanı herkesin gelip yaşaması lazım. Anlatmakla olmaz, gelip yerinde görmek gerek. En azından bir kez bu yarışlara gelenlerin bağımlısı olacağına eminim" dedi.

Mehmet Albayrak: "Çok güzel bir etkinlik bizi bekliyor olacak"

Off-road festivalini yıllardır düzenlediklerini belirten Düzce Safari Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak ise, "Önümüzdeki hafta gerçekleştireceğimiz festivalimizi 34. kez düzenliyoruz. Düzce'nin birçok ilçesinde bu etkinliği gerçekleştirdik. Buradan dünyaya büyük ses getirdik. Bugün lansman yapıyoruz. Hem Düzce halkını hem de Türkiye genelindeki off-road tutkunlarını yarışlara davet ediyoruz. Bu güzel ilçemizde festivalimizi yapacağız. Kamp severleri de kamp alanımıza bekliyoruz. Kamp ateşlerini biz sağlayacağız, güvenliği biz temin edeceğiz ve çok güzel bir etkinlik bizi bekliyor olacak. Cumartesi ve pazar günleri off-road gösterilerimiz olacak. Pazartesi günü ise buradaki misafirlerimizi rafting organizasyonumuza götüreceğiz" diye konuştu.