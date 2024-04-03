Düzce\'de Okul Sporları Bisiklet Müsabakaları Yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları küçükler, yıldızlar, gençler bisiklet müsabakalarında 70 sporcu pedal çevirdi. Şampiyon olanlara madalya ve kupaları verildi.
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları küçükler, yıldızlar, gençler bisiklet müsabakaları yapıldı. Bahçeşehir bağlantı yolunda yapılan müsabakalara toplam 70 sporcu katıldı.
Şampiyonada Küçük Erkeklerde; Kerem Efe Özdemir birinci, Metehan Silahlı ikinci, Muhammet Ali Akdemir üçüncü, Yasin Malaycı dördüncü, Kızlarda ise; Şura Türkel birinci, Enise Bağdan ikinci oldu.
Takım Klasmanında; Hikmet Akın Ortaokulu birinci, Özel İsabet Ortaokulu ikinci oldu.
Yıldız Erkeklerde; Muhammet Efe Çalış birinci, Salih Efe Çobanoğlu ikinci, Mehmet Hasan Eymen Uslu üçüncü Timur Özsarıkamış dördüncü olurken takım klasmanında ise 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu birinci, İsabet Ortaokulu ikinci oldu.
Genç B Erkelerde; Emin Kerem Üner birinci, Efe Tuna Kolay ikinci, Yiğit Er üçüncü, Mert Ali Topaloğlu dördüncü, Kadınlarda ise İnci Yemen birinci, Betül Üster ikinci olurken takım klasmanında Borsa İstanbul MTAL birinci, Farabi Anadolu Lisesi ikinci oldu.
Genç A Erkeklerde; İlkcan Erkin Çavuş birinci, Mehmet Yahya Durmaz ikinci, Barbaros Güzel üçüncü, Ertuğrul Şar dördüncü olurken takım klasmanında Düzce Spor Lisesi birinci, Borsa İstanbul MTAL ikinci, Yavuz Selim MTAL üçüncü oldu.
Genç A Kadınlarda ise; Deniz Mina Karakelle birinci, Buse Gül Zorlu ikinci, Emine Yılmaz üçüncü, takım klasmanında İse Yavuz Selim MTAL birinci oldu.
Dereceye giren sporculara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.
Çelebi tebrik etti
Borsa İstanbul MTAL'i ziyaret eden sinema ve tiyatro oyuncusu Nurullah Çelebi kupa ve madalya alan öğrencileri tebrik ederek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - DÜZCE
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, dün düzenlenen Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdiklerini söyledi. Baki, ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına da cevap verdi ve maçın tarihindeki değişiklikle ilgili eleştirilerde bulundu.
Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı sporcularıyla iftar sofrasında bir araya geldi. İftar sonrası Vali Koç, genç sporcularla sohbet ederek başarılar diledi. Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ise sporcuların emek ve katkılarını takdir etti ve başarılarının devamını diledi.
Trabzonspor taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararları protesto etmek amacıyla Trabzon'da bulunan TFF Bölge Müdürlüğü'nün önünde toplandı. Taraftar grupları, haksızlıklara karşı durduklarını ve federasyonun istifaya çağrıldığını belirtti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, futbolun bütün paydaşlarının dil ve üsluplarını değiştirmediği sürece kalplerin ve gönlün değişemeyeceğini belirtti. Avcı, ayrıca Trabzonspor'un lig üçüncülüğü hedefine sağlıklı bir şekilde mücadele ettiklerini ve bugün kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
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Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Baki, ayrıca maçın ardından takımın performansını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesini eleştirdi.
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