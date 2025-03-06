Düzce\'de Oryantiring Müsabakaları Yapıldı

Spor

B, yıldızlar ve küçükler müsabakalarına 6 okuldan 83 sporcu katıldı.

Okul Sporları Oryantiring Gençler A-B, yıldızlar ve küçükler müsabakaları yapıldı. Düzce Üniversitesi Kampüsünde yapılan müsabakalara 6 okul ve 83 sporcu katılım sağladı.

Müsabakalar sonunda Genç A Erkekler kategorisinde Spor Lisesi birinci, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ikinci, Şehit Serhat Bal Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Genç A Kızlarda Spor Lisesi birinci, 15 Temmuz Anadolu Lisesi ikinci.

Genç B Erkeklerde Spor Lisesi birinci, Genç B Kızlarda Spor Lisesi birinci, küçük erkeklerde Özel Su Damlası Ortaokulu birinci, İsmetpaşa Ortaokulu ikinci oldu.

Küçük kızlarda İsmetpaşa Ortaokulu birinci, Özel Su Damlası Ortaokulu ikinci, yıldız erkeklerde Hürriyet Ortaokulu birinci, Özel Su Damlası Ortaokulu ikinci, İsmetpaşa Ortaokulu üçüncü, yıldız kızlarda Hürriyet Ortaokulu birinci, Özel Su Damlası Ortaokulu ikinci ve İsmetpaşa Ortaokulu üçüncü oldu. Dereceye giren okullara ödüllerini Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru verdi. - DÜZCE