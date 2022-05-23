Düzce'de pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için döndü - Son Dakika
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Düzce'de pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için döndü

23.05.2022 10:01
Düzce'de pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için döndü

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Yeşilay tarafından düzenlenen bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Yeşilay tarafından düzenlenen bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl pedallar ise bağımlılıktan uzak nesiller için döndü.

Yeşilay, bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam hedefiyle sürdürdüğü çalışmalardan biri olan Bisiklet Turu'nun 10'uncusunu gerçekleştirdi. Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasında aynı gün düzenlenen geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu Düzce'de de yapıldı.

Spor gibi sağlıklı yaşama yönelik faaliyetlerin bağımlılıktan uzak bir yaşama katkı sağladığını belirten Yeşilay Düzce Şube Başkanı Av. Arb. Ali Dilber, "Yeşilay olarak; 5 bağımlılık alanında aralıksız mücadele ediyor, her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm insanlarımızda bağımlılıklardan uzak bir yaşam konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu konuda spor etkinlikleri düzenlemeye de büyük önem veriyor; artık geleneksel hale gelen Yeşilay Bisiklet Turu ile her yıl hep birlikte pedal çevirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu faydalı amaç için büyük bir heyecanla gerçekleştireceğimiz etkinliğimize katılan herkese teşekkür ederiz" dedi. - DÜZCE

Düzce'de pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için döndü
Düzce'de pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için döndü
Düzce'de pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için döndü
Düzce'de pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için döndü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bisiklet, Türkiye, Yeşilay, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Düzce'de pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için döndü - Son Dakika
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