Düzce\'de Rekor Katılımlı Küçükler Satranç Şampiyonası

Spor

DÜZCE(İHA) – Türkiye Küçükler Satranç Düzce il birinciliği şampiyonası rekor katılımla tamamlandı.

Türkiye Satranç Federasyonu Küçükler Şampiyonası 7-8 Aralık 2024 tarihleri arasında Bahçeşehir Spor Salonu'nda 350 sporcunun katılımı ile tamamlandı. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan takdim etti. - DÜZCE