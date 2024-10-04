Düzce'de Spor Faaliyetleri Artıyor - Son Dakika
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Spor

Düzce'de Spor Faaliyetleri Artıyor

Düzce\'de Spor Faaliyetleri Artıyor

İsa Yazıcı, Kaynaşlılı sporcularla buluşarak spor faaliyetlerini ve sorunları değerlendirildi.

04.10.2024 11:07
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DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Kaynaşlı spor salonunda Kaynaşlılı sporcular ile bir araya gelerek, spor faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Düzce'de gençlerin sporlarla buluşturulması için tüm ilçelerde aralıksız bir şekilde devam eden çalışmalar ile ilde spor yapan genç sayısında ciddi oranda artış sağlandı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'nın girişimleri ile tüm ilçelerde spor antrenörlerinin arttırılması ile sporcu sayısının da arttırıldığı ilçelerden birisi olan Kaynaşlı'da, sporcular İl Müdürü İsa Yazıcı ile bir araya geldi. Okçuluk ve voleybol antrenmanlarını izleyen Yazıcı, sporcuların sorun ve sıkıntılarını dinlemesinin yanı sıra yapılacak spor faaliyetleri ile ilgili olarak da bilgilendirmelerde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Düzce'de Spor Faaliyetleri Artıyor - Son Dakika

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